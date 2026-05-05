У РФ двох учених засудили до 12,5 року колонії: що вони накоїли

Валерій Звегінцев і Владислав Галкін / © Фото з відкритих джерел

У Росії двох учених, які вивчали гіперзвук, засудили до 12,5 року в’язниці за «держзраду». Вирок отримали Валерій Звегінцев і Владислав Галкін.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Окрім терміну в колонії, суд призначив засудженим обмеження волі строком на 1,5 року. Приводом для переслідування стала їхня спільна наукова публікація про газову динаміку, розміщена в іранському журналі.

Повідомляється, що перед публікацією стаття, присвячена повітрозабірникам для надзвукових апаратів, пройшла дві експертизи, які не виявили в матеріалі секретних відомостей. Зазначені технології використовуються під час розробки російських ракет «Кинджал», «Циркон», «Авангард» і «Сармат».

Зазначається, що Валерій Звегінцев є засновником лабораторії «Аерогазодинаміка великих швидкостей». Раніше в цій же установі за аналогічними звинуваченнями заарештували директора Олександра Шиплюка та головного наукового співробітника Анатолія Маслова.

Колеги науковців після їхнього затримання виступили з відкритим листом, у якому наголосили, що вченим закидають дії, які є нормою для міжнародної спільноти.

«Обов’язковим складником сумлінної та якісної наукової діяльності є виступи з доповідями на міжнародних семінарах і конференціях, публікація статей у високорейтингових журналах, участь у міжнародних наукових проєктах», — йшлося у зверненні співробітників ІТПМ.

