Коштовності, що притягують біду: народні прикмети та як очистити прикраси від негативу

Старі коштовності можуть нести на собі негатив попередніх власників

Здавна вважалося, що благородні метали та дорогоцінне каміння здатні «записувати» на себе емоції, хвороби та долю своїх власників. Саме тому наші предки з великою обережністю ставилися до чужих ювелірних виробів, розуміючи, що разом із прикрасою можна випадково приміряти на себе чуже горе.

Про прикмети щодо небезпечних прикрас пише «Радіо Трек». Проте ця тема набагато глибша, ніж здається на перший погляд.

Коли прикраси притягують негатив — 5 випадків

Знайдені прикраси. Будь-яка знайдена на вулиці ювелірна прикраса несе у собі важку енергетику. Попередній власник, втративши дорогу серцю річ, залишив на ній свій жаль та розпач. Езотерики радять докласти зусиль для пошуку справжнього господаря, а якщо це неможливо — таку річ краще продати або переплавити на нову прикрасу. Одягати її на себе категорично не рекомендується.

Вкрадені дорогоцінності. У народі вважається, що злодій, привласнюючи чуже майно, забирає на себе весь негатив та хвороби попереднього власника. Вкрадені речі ніколи не приносять щастя новому господарю і стають джерелом постійних життєвих невдач.

Прикраси зі штучним камінням. Енергетичний дисонанс виникає, коли шляхетне золото поєднують зі штучним камінням. Натуральні мінерали формуються в земних надрах тисячоліттями, накопичуючи силу, якою потім щедро діляться з людиною. Натомість штучне каміння працює як енергетичний вампір: воно вбирає у себе енергетику господаря, витягуючи з нього позитив та здоров’я.

Речі з ломбарду. Золоті та срібні речі люди здають у ломбард не від хорошого життя. Часто туди потрапляють викрадені чи видурені прикраси, або ж вироби, з якими розлучилися через борги та безвихідь. Відповідно, такі речі буквально заряджені на бідність, хвороби та злидні.

Подарунки від недоброзичливців. Щоб подарована ювелірна прикраса несла позитив і тішила свого власника, вона має бути презентована від щирого серця. Якщо ж каблучку чи ланцюжок дарує людина, з якою у вас часті конфлікти і яка вам заздрить, то ця річ нічого, крім негативу, не принесе.

Прокляття світового масштабу — діаманти, що вбивають

Переконання про те, що чужі або вкрадені коштовності несуть смерть та розруху, має цілком реальні історичні підтвердження. Найяскравішим прикладом є легендарний діамант Кохінур, який сьогодні прикрашає корону британських монархів. Індія вже багато років офіційно вимагає від Великої Британії повернути цей історичний камінь.

Як пише видання Vogue Arabia, згідно зі стародавнім індуїстським текстом, Кохінур несе страшне прокляття: він приносить неймовірну владу, але разом з тим — неминучу смерть будь-якому чоловікові, який його одягне. Саме тому в британській королівській родині існує суворе правило: цей діамант дозволено носити виключно жінкам.

Не менш сумнозвісним є синій діамант Хоупа. Деталі його кривавої історії та містичні властивості розповідає журнал Смітсонівського інституту, де камінь зберігається сьогодні. За переказами, він був вкрадений зі статуї богині Сіти в Індії. Після цього діамант залишав за собою кривавий слід: його власники, серед яких була французька королева Марія-Антуанетта, стикалися з банкрутствами, божевіллям, трагічними випадками та насильницькою смертю. Ланцюг нещасть перервався лише тоді, коли камінь передали до музею, де він перестав належати комусь особисто.

Як очистити прикрасу — сили природних стихій

Якщо ви все ж отримали в спадок старовинну каблучку, купили вінтажну брошку або сумніваєтеся в щирості людини, яка подарувала вам золоту прикрасу, виріб необхідно очистити від негативної енергетики. Для цього найчастіше використовують силу природних стихій.

Найпростіший спосіб — покласти прикрасу на кілька днів у звичайну кам’яну сіль, яка чудово вбирає чужорідну енергетику (після цього сіль обов’язково треба викинути). Також можна промити коштовність під проточною водою або закопати її на добу в землю, щоб природа забрала весь негатив.

Найпотужнішим же очисником вважається вогонь. Достатньо кілька разів обережно пронести коштовну прикрасу над вогнем свічки або багаттям, щоб розірвати її зв’язок із минулим власником та зробити безпечною для себе.

Нагадаємо, коштовності, які ми носимо, вимагають належного догляду. Надмірне використання вологи чи тертя можуть призвести до пошкоджень, а недостатній догляд — зіпсувати їхній вигляд. Але треба пам’ятати, що кожен вид металу та різні камені вимагають різних способів чищення.

