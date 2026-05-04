Путін оголосив перемир'я, але пригрозив ударом по Києву: деталі

Диктатор-президент Російської Федерації Володимир Путін вирішив оголосити «перемир’я» 8 і 9 травня. Втім, водночас Москва пригрозила цивільному населенню атакою по Києву.

Про це заявило Міністерство оборони Росії.

У російському відомстві заявили, що «оголошується перемир’я на честь святкування Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні». Водночас у відомстві зухвало додали, мовляв, Москва розраховує, що «українська сторона наслідуватиме їхній приклад».

Втім, після заяв про «тишу» агресорка Росія одразу цинічно вибухнула жорсткими погрозами через нібито «плани Києва зірвати святкування Дня Перемоги».

У Москві зухвало «попередили цивільне населення» української столиці та співробітників іноземних диппредставництв «про необхідність своєчасно залишити місто». У Міноборони РФ нахабно заявили, що завдадуть «удару у відповідь по центру Києва». Мовляв, «хоча раніше мали можливості», але досі «утримувалися» від таких атак «з гуманітарних міркувань».

Зауважимо, офіційний Київ поки не коментував заяву Російської Федерації.

Припинення вогню — заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня, про які начебто домовилися США та агресорка Росія. Глава держави акцентував на тому, що «це війна Росії проти України», а cease-fire обговорює Америка і РФ.

«Американці поговорили з рускіми з приводу того, що там може бути на 9 травня: cease-fire, або не cease-fire… З нами офіційно ніхто не зв’язувався, нічого офіційно не пропонував», — наголосив президент.

