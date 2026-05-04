Стало відомо, хто очолить збірну України з футболу — ЗМІ

Андреа Мальдера / instagram.com/malderaandrea

Збірна України з футболу незабаром отримає нового головного тренера. Після відходу Сергія Реброва "синьо-жовтих" очолить італійський фахівець Андреа Мальдера.

Про це повідомив авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, угода з 54-річним італійцем перебуває на фінальній стадії. Андреа висловив готовність очолити збірну України.

Мальдера стане першим іноземним головним тренером в історії збірної України.

Для нього це буде повернення до збірної України. Від 2016 до 2021 року він працював з національною командою як помічник Андрія Шевченка.

Після відходу Шевченка зі збірної України італієць також залишив свою посаду. Після цього він був асистентом екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі в англійському "Брайтоні" та французькому "Марселі".

Тож майбутня робота зі збірної України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера.

Цікаво, що 2019 року Мальдера набив тату з гербом та прапором України.

Татуювання Андреа Мальдери з гербом та прапором України / instagram.com/malderaandrea

Раніше стало відомо, що збірна України зіграє товариський матч проти Данії. Поєдинок відбудеться 7 червня в данському місті Оденсе.

Також ЗМІ повідомляли, що збірна України 31 травня у Вроцлаві зіграє спаринг з Польщею. Офіційно проведення цього матчу жодна зі сторін ще не підтвердила.

