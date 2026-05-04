- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 885
- Час на прочитання
- 1 хв
Стало відомо, хто очолить збірну України з футболу — ЗМІ
Очікується, що вже найближчим часом італієць Андреа Мальдера стане головним тренером "синьо-жовтих".
Збірна України з футболу незабаром отримає нового головного тренера. Після відходу Сергія Реброва "синьо-жовтих" очолить італійський фахівець Андреа Мальдера.
Про це повідомив авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, угода з 54-річним італійцем перебуває на фінальній стадії. Андреа висловив готовність очолити збірну України.
Мальдера стане першим іноземним головним тренером в історії збірної України.
Для нього це буде повернення до збірної України. Від 2016 до 2021 року він працював з національною командою як помічник Андрія Шевченка.
Після відходу Шевченка зі збірної України італієць також залишив свою посаду. Після цього він був асистентом екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі в англійському "Брайтоні" та французькому "Марселі".
Тож майбутня робота зі збірної України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера.
Цікаво, що 2019 року Мальдера набив тату з гербом та прапором України.
Раніше стало відомо, що збірна України зіграє товариський матч проти Данії. Поєдинок відбудеться 7 червня в данському місті Оденсе.
Також ЗМІ повідомляли, що збірна України 31 травня у Вроцлаві зіграє спаринг з Польщею. Офіційно проведення цього матчу жодна зі сторін ще не підтвердила.