Лунін звернувся до Реброва, який залишив збірну України

Воротар мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін відреагував на відхід Сергія Реброва з посади головного тренера національної команди.

27-річний голкіпер звернувся до вже екскерманича "синьо-жовтих", опублікувавши сторіз у себе в Instagram.

Лунін подякував Реброву за співпрацю та довіру, а також побажав йому успіхів у майбутньому.

"Дякую за спільну роботу та за вашу довіру! Успіхів у майбутньому", — написав Лунін.

Андрій Лунін звернувся до Сергія Реброва, який залишив збірну України / instagram.com/lunin_andrey

Зазначимо, що 22 квітня було офіційно оголошено про відхід Реброва з посади головного тренера збірної України. Водночас Сергій продовжить працювати в структурі Української асоціації футболу (УАФ) — як віцепрезидент і член Виконавчого комітету.

Ім'я нового головного тренера збірної України в УАФ пообіцяли повідомити пізніше.

Нагадаємо, Ребров очолював збірну України від 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" кваліфікувалися на Євро-2024, але там не зуміли вийти з групи. Також команда не пробилася на чемпіонат світу-2026, програвши Швеції (1:3) в півфіналі плейоф відбору.

Під керівництвом Реброва збірна Україна провела 34 матчі — 16 перемог, 8 нічиїх та 10 поразок.

Раніше повідомлялося, що президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував відхід Реброва зі збірної України.