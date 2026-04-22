Легенда "Динамо" відреагував на відхід Реброва зі збірної України та назвав його наступника

Йожеф Сабо / © ФК Динамо Київ

Колишній головний тренер київського "Динамо" і збірної України Йожеф Сабо прокоментував відхід Сергія Реброва з посади керманича національної команди.

На його думку, Ребров міг сам подати у відставку, зіштовхнувшись із психологічним тиском на тлі невдалих результатів збірної.

Що стосується наступника Реброва у національній команді, то Сабо вважає, що ним повинен стати Мирон Маркевич.

"Для мене таке рішення УАФ не стало несподіванкою. Можливо, Ребров і сам подав у відставку, не захотів подовжувати контракт із УАФ. Цілком можливий і такий варіант, як на мене. Дуже великий на нього психологічний тиск. Просто жах який. Звісно, він не виконав завдання, збірна не пробилася на чемпіонат світу, але ж це не означає, що його потрібно обсирати з ніг до голови! Ребров сам все добре розуміє, він і футболістом був розумним, і тренер такий самий.

Я хвилююся за Сергія всією душею, памя'таю його ще молодим, коли він грав у "Динамо", але… Ну, не пішло в нього зі збірною. От не пішло… Так буває. Не вішати ж за таке, не розстрілювати, але звільнити мали, бо результату немає. Цікаво, кого ж тепер Андрюша (президент УАФ Андрій Шевченко — прим.) вибере, кого призначить.

Як і раніше впевнений — якщо комусь і доручити національну збірну, то Маркевичу. Іншого гідного кандидата я не бачу. Можуть призначити когось молодшого, звісно, але знову ж наступлять на ті самі граблі, наламає молодий тренер дров, бо збірною повинен керувати досвідчений тренер! Тільки так. А хто, як не Маркевич?", — цитує Сабо видання "Український футбол".

Зазначимо, що 22 квітня було офіційно оголошено про відхід Реброва з посади головного тренера збірної України. Водночас Сергій продовжить працювати в структурі УАФ — як віцепрезидент і член Виконавчого комітету.

Ім'я нового головного тренера збірної України в УАФ пообіцяли повідомити пізніше.

Нагадаємо, Ребров очолював збірну України від 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" кваліфікувалися на Євро-2024, але там не зуміли вийти з групи. Також команда не пробилася на чемпіонат світу-2026, програвши Швеції (1:3) в півфіналі плейоф відбору.

Під керівництвом Реброва збірна Україна провела 34 матчі — 16 перемог, 8 нічиїх та 10 поразок.