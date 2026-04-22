Легенда "Динамо" отреагировал на уход Реброва из сборной Украины и назвал его преемника

Йожеф Сабо / © ФК Динамо Киев

Реклама

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал уход Сергея Реброва с поста наставника национальной команды.

По его мнению, Ребров мог сам подать в отставку, столкнувшись с психологическим давлением на фоне неудачных результатов сборной.

Что касается преемника Реброва в национальной команде, то Сабо считает, что им должен стать Мирон Маркевич.

Реклама

"Для меня такое решение УАФ не стало неожиданностью. Возможно, Ребров и сам подал в отставку, не захотел продлевать контракт с УАФ. Вполне возможен и такой вариант, как по мне. Очень большое на него психологическое давление. Просто ужас какой. Конечно, он не выполнил задание, сборная не пробилась на чемпионат мира, но это не значит, что его нужно обсирать с ног до головы! Ребров сам все хорошо понимает, он и футболистом был умным, и тренер такой же.

Я переживаю за Сергея всей душой, помню его еще молодым, когда он играл в "Динамо", но… Ну не пошло у него со сборной. Вот не пошло… Так бывает. Не вешать же за такое, не расстреливать, но уволить должны были, потому что результата нет. Интересно, кого теперь Андрюша (президент УАФ Андрей Шевченко — прим.) выберет, кого назначит.

По-прежнему уверен, если кому-то и поручить национальную сборную, то Маркевичу. Другого достойного кандидата я не вижу. Могут назначить кого-то младше, конечно, но опять же наступят на те же грабли, наломает молодой тренер дров, потому что сборной должен руководить опытный тренер! Только так. А кто, как не Маркевич?", — цитирует Сабо издание "Украинский футбол".

Отметим, что 22 апреля было официально объявлено об уходе Реброва с поста главного тренера сборной Украины. В то же время Сергей продолжит работать в структуре УАФ — как вице-президент и член Исполнительного комитета.

Реклама

Имя нового главного тренера сборной Украины в УАФ пообещали сообщить позже.

Напомним, Ребров возглавлял сборную Украины с 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" квалифицировались на Евро-2024, но там не сумели выйти из группы. Также команда не пробилась на чемпионат мира-2026, проиграв Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора.

Под руководством Реброва сборная Украины провела 34 матча — 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений.