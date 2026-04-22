"Челси" уволил главного тренера после пяти подряд поражений в АПЛ
Руководство "синих" досрочно прекратило сотрудничество с Лиамом Росеньором.
Лондонский "Челси" уволил Лиама Росеньора с поста главного тренера.
Об этом английский клуб сообщил на официальном сайте.
Руководство "Челси" досрочно прекратило сотрудничество с 41-летним английским специалистом, который имел контракт до 2032 года.
Отмечается, что до конца текущего сезона обязанности главного тренера "синих" будет выполнять Калум Макфарлейн, который был ассистентом Росеньора.
"От имени всех в клубе "Челси" мы хотели бы выразить нашу благодарность Лиаму и его команде за все их усилия за время работы здесь.
Лиам всегда вел себя с высокой честностью и профессионализмом после своего назначения в середине сезона.
Это решение не далось клубу легко, однако последние результаты и выступления упали ниже необходимых стандартов, и в этом сезоне еще многое предстоит сделать. Все в "Челси" желают Лиаму успехов в будущем.
Калум Макфарлейн возьмет на себя руководство командой как временный главный тренер до конца сезона при поддержке нынешнего штаба, пытаясь квалифицироваться в еврокубки и продвинуться в Кубке Англии.
Сейчас клуб работает над обеспечением стабильности на посту главного тренера, мы проведем самоанализ, чтобы сделать правильный выбор на долгосрочную перспективу", — говорится в заявлении лондонского клуба.
Росеньор возглавил лондонцев в начале января 2026 года. С тех пор команда провела 23 матча: 11 побед, 2 ничьих и 10 поражений.
Сейчас "Челси" занимает 7-е место в АПЛ. "Синие" проиграли пять последних матчей в чемпионате Англии, в том числе 21 апреля потерпели поражение от "Брайтона" (0:3).
