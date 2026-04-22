"Челси" уволил главного тренера после пяти подряд поражений в АПЛ

Лиам Росеньор / © Associated Press

Реклама

Лондонский "Челси" уволил Лиама Росеньора с поста главного тренера.

Об этом английский клуб сообщил на официальном сайте.

Руководство "Челси" досрочно прекратило сотрудничество с 41-летним английским специалистом, который имел контракт до 2032 года.

Реклама

Отмечается, что до конца текущего сезона обязанности главного тренера "синих" будет выполнять Калум Макфарлейн, который был ассистентом Росеньора.

"От имени всех в клубе "Челси" мы хотели бы выразить нашу благодарность Лиаму и его команде за все их усилия за время работы здесь.

Лиам всегда вел себя с высокой честностью и профессионализмом после своего назначения в середине сезона.

Это решение не далось клубу легко, однако последние результаты и выступления упали ниже необходимых стандартов, и в этом сезоне еще многое предстоит сделать. Все в "Челси" желают Лиаму успехов в будущем.

Реклама

Калум Макфарлейн возьмет на себя руководство командой как временный главный тренер до конца сезона при поддержке нынешнего штаба, пытаясь квалифицироваться в еврокубки и продвинуться в Кубке Англии.

Сейчас клуб работает над обеспечением стабильности на посту главного тренера, мы проведем самоанализ, чтобы сделать правильный выбор на долгосрочную перспективу", — говорится в заявлении лондонского клуба.

Росеньор возглавил лондонцев в начале января 2026 года. С тех пор команда провела 23 матча: 11 побед, 2 ничьих и 10 поражений.

Сейчас "Челси" занимает 7-е место в АПЛ. "Синие" проиграли пять последних матчей в чемпионате Англии, в том числе 21 апреля потерпели поражение от "Брайтона" (0:3).

Реклама

