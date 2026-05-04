Відомий український співак розповів, якою насправді є Тіна Кароль

Нікіта Кісельов та Тіна Кароль

Український співак Нікіта Кісельов розповів у новому інтерв’ю про співпрацю з Тіною Кароль, неочікуваний старт їхнього творчого тандему та роботу над спільною піснею.

Історія почалася з імпульсивного кроку артиста. Він вирішив переосмислити відому композицію Тіни Кароль і переклав її без попередніх дозволів. Фрагмент запису одразу з’явився в мережі й швидко привернув увагу аудиторії. Реакція слухачів виявилася настільки активною, що ім’я співачки почали масово відмічати в коментарях. Саме це й стало поворотним моментом у розвитку подій.

«Насправді все сталося спонтанно. Я з нахабних: спочатку переклав пісню, записав фрагмент і виклав в інтернет — без жодних домовленостей. Люди почали масово позначати Тіну в коментарях. І вона написала: „Давай робити, мені подобається“», — заявив артист в інтарв’ю OBOZ.UA.

Після цього між артистами зав’язалася активна робота. Вони майже два тижні перебували на постійному зв’язку, обговорюючи звучання та деталі майбутнього треку. Кісельов зізнається, що для нього це був не лише творчий, а й навчальний досвід. Він уважно спостерігав за роботою Тіни Кароль і підкреслює її високий професіоналізм.

«Я б не сказав, що вона жорстка. Вона дуже професійна й максимально включена в процес», — ділиться музикант.

