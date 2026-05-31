Мобілізація в Україні по-новому: в Раді назвали головні зміни

В Україні триває мобілізація і після низки обговорень у Верховній Раді цього процесу стало відомо про те, які зміни можуть з’явитися.

Деякі подробиці в коментарі для ТСН.ua розповів народний депутат Георгій Мазурашу.

За його словами, нещодавно у парламенті відбулася зустріч з міністром оборони Михайлом Федоровим, деякі з її нюансів є поки що закритими для громадськості, про деякі Мазурашу каже, що може їх озвучити.

Наприклад, як відомо, низка парламентарів каже, що зміни у мобілізації можливі вже за два тижні, інші припускають, що вони, зміни, відбудуться не раніше другої половини липня.

«Дещо по термінах озвучував і міністр на зустрічах з народними депутатами. Деякі пропозиції планується ними (командою міноборони — Ред.) представити до кінця червня», — уточнює Мазурашу.

Та додає: «Те, що розповідав міністр — я це вважаю достатньо обнадійливим. Я побачив ознаки того, що може відбутись серйозна зміна акценту від примусу до мотивації. Це було би дуже перспективно у нашому протистоянні російській агресії. У публічній площині я повідомив про те, що середня зарплата піхотинця може сягати 300 тис. грн. Це дозволило б мати кращу основу для залучення якісних іноземних бійців. Звісно, що спеціальні служби мають ретельно перевіряти таких людей, але очевидно, що набагато краще виглядає перспектива залучення на мотиваційних засадах іноземців для участі у відсічі російській агресії».

Крім цього, Мазурашу додає, що попрохав міністра оборони про те, «щоб він дав сигнал підпорядкованим структурам не блокувати призов чоловіків віком 60+, які просяться захищати Україну».

«Зміни прийняті, є люди, які рвуться захищати Україну, є подання від військових підрозділів, які їх готові прийняти, письмово це підтверджують, але разом з тим виникають перепони», — уточнює Мазурашу.

Та зауважує, висловлюючи власну думку: «Наскільки я розумію, якщо вдасться реалізувати те, що, як я сприймаю, анонсує попередньо міністр Федоров, то все жахіття, яке народ називає «бусифікацією» — воно буде припинене і перейдуть до інших методів оповіщення. Громадяни України не проти того, щоб їх оповіщували — люди жахаються застосування сили. Це виглядає критично неприйнятним, тим більше, що ми акцентуємо на тому, що українці — це волелюбний народ».

Мобілізація в Україні: звідки можуть покликати іноземців

«Можливість залучати іноземців є. З певних причин, можливо, ефективними були б представники кавказьких народів, які були поневолені. З деякими з них я комунікую, вони мають велике бажання брати участь у боротьбі проти російських агресорів», — припускає Мазурашу та додає, що, звісно, існують у цьому і певні ризики.

«Якщо говорити про анонсовані суми у 300 тисяч гривень, то на цих мотиваційних засадах можна легше залучити. Будуть враховуватись досвід, знання, адже є і колишні військові, які мають навички. Наприклад, до мене власними каналами надходили сигнали про бажаючих, наприклад, з Африки. Насправді, ті люди, які потенційно можуть доєднатись — вони самі шукають таку можливість. Важливо, щоб попит та пропозиція швидше зустрічалися. Вважаю, що є немаленька кількість іноземців, які хочуть воювати проти агресора, є ідейні люди», — каже Мазурашу.

