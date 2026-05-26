Мобілізація померлих і ув’язнених: посадовці ТЦК створили "армію на папері"

посадовці ТЦК створили «армію на папері» / © Офіс Генерального прокурора

Посадовці ТЦК у Львівській та Закарпатській області створювали фіктивну «паперову армію». Вони робили собі позитивну статистику на померлих та ув’язнених українцях, яких «мобілізовували».

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"«Паперова армія»: посадовці ТЦК мобілізовували померлих та ув'язнених"

За словами генерального прокурора, викрито посадовців ТЦК, які фіктивно «мобілізували» 276 людей. Наразі відомо про трьох працівників ТЦК, які робили фіктивну статистику мобілізованих.

«Щоб прозвітувати про „успішне“ виконання плану вони вигадували мобілізованих, яких насправді не існувало», — пише Кравченко.

Фігуранти мали законний доступ до держреєстру «Оберіг», де вишукували дані про померлих та ув’язнених українців. Далі працівники військкоматів заходили в систему за допомогою особистих електронних ключів та вносили до карток військовозобов’язаних неправдиві дані.

Для покращення статистики до переліку «мобілізованих» вносили дані про померлих українців та тих, що відбувають покарання у в’язницях. Також до переліків «мобілізованих» потрапляли люди з правом на відстрочку, люди на спеціальному обліку, громадяни, які вже проходять службу чи навчаються у військових вишах, а також ті, хто за віком не підлягає мобілізації.

Крім даних в електронних реєстрах, чиновники ТЦК підписували фейкові поіменні списки військовозобов’язаних. Насправді цих людей не призивали. Підроблені документи відправляли до обласних ТЦК та СП для покращення статистики.

«На Закарпатті, у Мукачівському РТЦК, 49-річний полковник, начальник військкомату, лише за січень-березень 2026 року фіктивно мобілізував 162 особи. Його 37-річний заступник у званні майора за той самий період поповнив фейкову статистику ще на 108 людей», — повідомляє генеральний прокурор.

Окремо відзначилися працівники Золочівського РТЦК у Львівській області. Там 41-річний підполковник, який тимчасово очолює відомство, листопад-грудень 2025 року «призвав» шістьох людей, які вже служили у Військовому госпіталі Національної гвардії України та інших військових частинах.

Усі троє чиновників отримали підозри. Двох посадовців з Закарпаття відправили під варту з альтернативою застави у 3,9 млн грн та 3,3 млн грн (для полковника та його заступника-майора відповідно). Підполковнику зі Львівщини призначили заставу в розмірі 121,1 тис. грн.

Генеральна прокуратура перевіряє подібні зловживання і в інших регіонах.

Нагадаємо, оголошення військовозобов’язаних у розшук стосується саме порушення правил військового обліку, що жодним чином не залежить від наявності статусу особи з інвалідністю чи оформленої відстрочки від мобілізації.

Юристи зазначають, що відстрочка не звільняє осіб від обов’язку з’являтися до ТЦК у разі вручення повістки. До юристів звернувся громадянин, який після оформлення інвалідності вже знімав себе з розшуку, але згодом знову опинився в ньому через неявку до ТЦК.

Громадяни у статусі розшуку не можуть спокійно пересуватися містом: група оповіщення ТЦК має законне право затримати їх і доставити до найближчого центру комплектування. Ця ситуація буде повторюватися, доки ТЦК не зніме статус порушника в додатку «Резерв+» або не складе відповідний протокол.

