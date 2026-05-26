Що в Україні можна купити за пенсію: хто може не економити, а кому бракує навіть на їжу

Пенсія в Україні

В Україні за останній рік критично зросла вартість базових продуктів харчування. Відомий економіст Олег Пендзин підрахував, наскільки збільшилися видатки на їжу для самотнього літнього громадянина за умови щомісячного меню з 20 найпоширеніших товарів (від м’яса та молока до бакалії і хліба). Отримані цифри експерт порівняв із офіційними державними нормами харчування, затвердженими постановою Кабміну №708, та результатами весняної індексації виплат.

Реальний кошик: як змінилися цінники за рік?

Для аналізу було взято скромний, але збалансований пайок самотньої літньої людини на місяць. Розрахунки порівнюють березень 2025 та березень 2026 року, а також враховують поточну річну інфляцію у 9% (за прогнозом НБУ) станом на кінець травня.

М’ясна група (2,7 кг: 1,8 кг курки + 0,9 кг свинини): Березень 2025: 345,51 грн Березень 2026: 394,07 грн (+48,56 грн)

Молокопродукти (4,5 л молока, 4,5 л кефіру, 540 г масла, 0,9 кг сиру, 0,45 кг сметани): Березень 2025: 845,37 грн Березень 2026: 1 037,26 грн (+191,89 грн — лідер здорожчання)

Бакалія та яйця (0,9 л олії, 0,9 кг цукру, 18 яєць, 0,9 кг гречки, 0,45 кг рису, 0,9 кг макаронів): Березень 2025: 276,92 грн Березень 2026: 346,64 грн (+69,72 грн)

Хліб, овочі та фрукти (9 батонів, 3,6 кг українського хліба, 1,8 кг яблук, складники на 9 л перших страв): Березень 2025: 661,23 грн Березень 2026: 776,28 грн (+115,05 грн)



У березні 2025 року цей набір коштував 2129 грн, у березні 2026-го — вже 2554 грн (+425 грн). Станом на кінець травня, з урахуванням інфляційних процесів, вартість кошика оціночно досягла 2584 грн. Тобто чисті витрати на їжу для однієї людини за рік підскочили на 455 гривень.

Державний пайок «на межі виживання»

Урядовий споживчий кошик, прописаний у постанові КМУ №708 від 11.10.2016 року, виглядає значно біднішим за розрахунки економістів.

Олег Пендзин, економічний експерт: «Державні норми харчування значно скромніші, ніж наведені вище, вони розраховані на межу виживання пенсіонера. Опускаючи детальні підрахунки, отримаємо теперішні витрати на їжу за державними нормами у 1595 грн на місяць, рік тому було 1355 грн (+240 грн). Тобто офіційний продуктовий кошик Кабміну повністю вкладається у мінімальну виплату для непрацюючих пенсіонерів (3406 грн), забираючи 46,8% від неї. Та якщо додати ліки, засоби гігієни та оплату комунальних послуг, загальна сума витрат перевищує базові державні виплати».

Кому вистачило індексації, а хто опинився в мінусі?

Головний парадокс поточної ситуації полягає в тому, що березневе підвищення пенсій не встигло за реальними цінниками в магазинах. Особливо сильно це вдарило по найбідніших верствах суспільства.

Отримувачі мінімальної пенсії: Після індексації їхні виплати зросли в середньому на 234 грн . Ця сума недотягнула навіть до офіційного зростання витрат на харчування за скромними державними нормами (+240 грн). Різниця «в мінус» склала щонайменше 6 гривень.

Непрацюючі пенсіонери на мінімальних виплатах (3406 грн): Отримали надбавку в районі 368 грн . За реальними експертними розрахунками вартості їжі, їм зараз бракує близько 60 грн , аби придбати на свою оновлену пенсію стільки ж продуктів, як торік.

Отримувачі середньої пенсії: Зазнали збільшення виплат у середньому на 895 грн . Вони залишилися у відносному виграші, але виключно за умови, що витрачають на їжу стільки ж, скільки й найбідніші категорії.

Отримувачі максимальних пенсій: Зростання склало 2340 грн, що дозволило повністю перекрити будь-які інфляційні процеси із суттєвим фінансовим запасом.

У результаті березнева індексація змогла нівелювати удар по гаманцю лише тих літніх людей, які отримують середні та високі виплати. Натомість українці, які змушені виживати на мінімалку, тепер опинилися перед вибором: або безпосередньо економити на кількості їжі, або повністю відмовлятися від купівлі ліків та накопичувати борги за комуналку.

