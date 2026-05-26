Закриті переговори у Берліні: Рустем Умєров зустрівся з топ-радниками з безпеки ЄС та Британії

Головний переговірник України, секретар РНБО Рустем Умеров прибув до Берліна для переговорів на тлі попередження Росії іноземним дипломатам залишити Київ через заплановані авіаудари.

Про це пише Рolitico.

За інформацією видання, Умєров має зустрітися у Берліні з радниками з безпеки Німеччини, Франції та Великобританії. Переговори відбуваються у закритому режимі.

Рolitico зауважує, що дипломатична взаємодія відбувається у вирішальний момент після того, як Росія здійснила масований напад на Київ минулими вихідними та пригрозила подальшими «послідовними та системними ударами».

Нові переговори з Умеровим у Берліні відбуваються на тлі напруженості між Мерцем та Зеленським після того, як канцлер Німеччини опублікував листа, в якому пропонує Україні скорочений статус «асоційованого членства», перш ніж вона потенційно стане повноправним членом ЄС на пізнішому етапі. Президент України відхилив пропозицію Мерца, заявивши, що «місце України в Європейському Союзі також має бути повним, повноцінним та рівноправним».

Мерц раніше припускав, що це асоційоване членство може бути надано Україні як поступка, що дозволить Зеленському отримати громадську підтримку для віддачі окупованих Росією територій у рамках мирного врегулювання.

«Минулого тижня багато хто в Брюсселі запитував, чому Мерц публічно заявляє про свої наполягання на асоційованому членстві України саме зараз. Той факт, що Умеров сьогодні в Берліні, свідчить про чіткий зв’язок у часі», — сказав один з дипломатів ЄС на умовах анонімності.

Нагадаємо, офіційна представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова пригрозила, що РФ знову завдаватиме ударів по Києву. Крім того, в Міністерстві закордонних справ РФ пригрозили, що іноземцям варто якнайшвидше залишити українську столицю.

