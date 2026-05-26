- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 988
- Час на прочитання
- 1 хв
А ви знали, що слова "капюшон" немає в українській мові: як правильно його називати
Як правильно називати цю частину одягу та чому варто уникати запозичених слів.
Багато людей навіть не замислюються, що деякі звичні слова є запозиченнями чи кальками. Одне з таких слів — «капюшон». Воно настільки часто звучить у побуті, що більшість вважає його нормативним. Проте в українській мові існує правильний відповідник, який варто використовувати у розмові та письмі.
Як правильно українською — «капюшон»
Замість слова «капюшон» українською правильно говорити «каптур». Саме це слово зафіксоване в словниках української мови та вважається літературною нормою.
Наприклад:
Одягни куртку й накинь «каптур».
У цієї кофти великий «каптур».
Через дощ він сховав голову під «каптуром».
Чому слово «капюшон» вважають помилковим
Слово «капюшон» прийшло з російської мови та закріпилося в побутовому мовленні. Через тривале використання багато хто сприймає його як норму, хоча в українській мові існує власний відповідник.
Мовознавці радять уникати подібних русизмів, особливо в офіційному спілкуванні, медіа та навчальних текстах.
Чому важливо використовувати українські відповідники
Використання правильних українських слів:
покращує культуру мовлення;
допомагає позбутися суржику;
робить мову чистішою та природнішою;
підтримує українські мовні традиції.
Навіть невеликі зміни у щоденному мовленні допомагають зробити українську мову чистішою.