А ви знали, що слова "капюшон" немає в українській мові: як правильно його називати

Як правильно називати цю частину одягу та чому варто уникати запозичених слів.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Як говорити українською правильно

Як говорити українською правильно / © www.freepik.com/free-photo

Багато людей навіть не замислюються, що деякі звичні слова є запозиченнями чи кальками. Одне з таких слів — «капюшон». Воно настільки часто звучить у побуті, що більшість вважає його нормативним. Проте в українській мові існує правильний відповідник, який варто використовувати у розмові та письмі.

Як правильно українською — «капюшон»

Замість слова «капюшон» українською правильно говорити «каптур». Саме це слово зафіксоване в словниках української мови та вважається літературною нормою.

Наприклад:

  • Одягни куртку й накинь «каптур».

  • У цієї кофти великий «каптур».

  • Через дощ він сховав голову під «каптуром».

Чому слово «капюшон» вважають помилковим

Слово «капюшон» прийшло з російської мови та закріпилося в побутовому мовленні. Через тривале використання багато хто сприймає його як норму, хоча в українській мові існує власний відповідник.

Мовознавці радять уникати подібних русизмів, особливо в офіційному спілкуванні, медіа та навчальних текстах.

Чому важливо використовувати українські відповідники

Використання правильних українських слів:

  • покращує культуру мовлення;

  • допомагає позбутися суржику;

  • робить мову чистішою та природнішою;

  • підтримує українські мовні традиції.

Навіть невеликі зміни у щоденному мовленні допомагають зробити українську мову чистішою.

