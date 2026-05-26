А ви знали, що слова "капюшон" немає в українській мові: як правильно його називати

Багато людей навіть не замислюються, що деякі звичні слова є запозиченнями чи кальками. Одне з таких слів — «капюшон». Воно настільки часто звучить у побуті, що більшість вважає його нормативним. Проте в українській мові існує правильний відповідник, який варто використовувати у розмові та письмі.

Як правильно українською — «капюшон»

Замість слова «капюшон» українською правильно говорити «каптур». Саме це слово зафіксоване в словниках української мови та вважається літературною нормою.

Наприклад:

Одягни куртку й накинь «каптур».

У цієї кофти великий «каптур».

Через дощ він сховав голову під «каптуром».

Чому слово «капюшон» вважають помилковим

Слово «капюшон» прийшло з російської мови та закріпилося в побутовому мовленні. Через тривале використання багато хто сприймає його як норму, хоча в українській мові існує власний відповідник.

Мовознавці радять уникати подібних русизмів, особливо в офіційному спілкуванні, медіа та навчальних текстах.

Чому важливо використовувати українські відповідники

Використання правильних українських слів:

покращує культуру мовлення;

допомагає позбутися суржику;

робить мову чистішою та природнішою;

підтримує українські мовні традиції.

Навіть невеликі зміни у щоденному мовленні допомагають зробити українську мову чистішою.

