Як зрозуміти, що перед вами заздрісна людина: чотири ключові ознаки

Як розпізнати заздрісну людину / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Заздрість — одна з найпоширеніших людських емоцій, однак не всі вміють її приховувати. Часто людина може усміхатися, говорити компліменти та підтримувати розмову, але водночас внутрішньо дратуватися через чужі успіхи. Психологи зазначають, що заздрісні люди нерідко видають себе через поведінку, інтонацію та ставлення до інших. Існує кілька характерних ознак, які допомагають зрозуміти, що поруч із вами людина, яка не щиро радіє вашим досягненням.

Вони постійно знецінюють чужі успіхи

Одна з головних ознак заздрості — спроба применшити досягнення іншої людини. Заздрісники часто говорять:

«Тобі просто пощастило»;

«У цьому немає нічого особливого»;

«Будь-хто міг би так зробити».

Такі люди рідко щиро радіють чужим перемогам і намагаються знайти причину, чому успіх нібито не має великої цінності.

Реклама

Вони люблять приховану критику

Заздрісна людина часто маскує негатив під «турботу» або жарти. Наприклад, може робити сумнівні компліменти:

«Для свого віку ти маєш гарний вигляд»;

«Несподівано, що тобі це вдалося»;

«Ну хоч щось у тебе виходить».

Психологи називають це пасивною агресією — коли людина намагається зачепити співрозмовника не прямо, а приховано.

Вони не люблять чути про чужі досягнення

Люди, схильні до заздрості, часто змінюють тему розмови, коли хтось ділиться хорошими новинами. Вони можуть:

перебивати;

переводити увагу на себе;

демонструвати байдужість;

реагувати надто стримано.

Особливо сильно така поведінка проявляється, коли мова йде про гроші, кар’єру, стосунки або зовнішність.

Реклама

Вони постійно порівнюють себе з іншими

Психологи зазначають, що заздрість майже завжди пов’язана з внутрішньою невпевненістю. Такі люди постійно оцінюють:

хто більше заробляє;

хто має кращий вигляд;

у кого успішніше життя;

кому більше щастить.

Через це вони часто сприймають чужі перемоги як особисту поразку.

Новини партнерів