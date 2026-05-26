"Неймовірний хлопець": Усик погодився розпочати переговори про наступний бій

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик після перемоги нокаутом над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном висловив готовність розпочати перемовини щодо бою проти німця Агіта Кабаєла, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC.

Про це український боксер заявив на пресконференції після поєдинку з Верховеном, повідомляє ТСН.

"Агіт Кабаєл? Неймовірний хлопець. Такий… важкий. Але все обговоримо, команда поспілкується, організатори, як будемо далі рухатися", — сказав Усик.

Зазначимо, що Кабаєл після бою Усик — Верховен вийшов на ринг і висловив бажання провести поєдинок з українцем у Німеччині.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх також вийшов на ринг і заявив, що хоче організувати бій Усика з Кабаєлом, а потім реванш українця з Верховеном.

"Я готовий. Я можу побитися з обома", — відповів Усик.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

