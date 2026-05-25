Ексчемпіон світу оцінив перемогу Усика над Верховеном та назвав боксера-загрозу для українця

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі Пол Маліньяджі прокоментував перемогу володаря титулів WBA, WBC та IBF у хевівейті українця Олександра Усика над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Маліньяджі акцентував увагу на віці Усика, заявивши, що з часом український боксер став усе більш вразливим.

Також він назвав боксера, який становить загрозу для Олександра — це 21-річний британський проспект Мозес Ітаума, який після ефектної перемоги нокаутом над американцем Джермейном Франкліном висловив бажання провести бій з Усиком.

"Я не хочу говорити про те, яке місце Усик посідає серед надважковаговиків в історії. Це окрема дискусія. Цей бій не має до цього відношення, тому що йому 39 років, і всі інші, про кого ми говоримо в такому контексті, у 39 уже не виступали. Тож сам факт, що він досі на такому рівні у 39, робить його в багатьох аспектах сильнішим. Хоча є й моменти, де він поступається — і це вже можна обговорювати окремо. Але я не йду в цю тему, бо це зовсім інша розмова. Якщо ж говорити про нинішню ситуацію в надважкій вазі, він має більш вразливий вигляд.

Йому 39 років, і це має значення. Питання в тому, чи Верховен просто дуже незручний суперник, чи він створив би проблеми й іншим. Насправді такі хлопці, як Ітаума, мають вигляд дедалі небезпечніших для боксерів рівня Усика. Його час наближається, і його вже недовго вдасться оминати. Я раніше вважав, що деякі речі для Ітауми були передчасними, але те, як він нокаутував Джермейна Франкліна, який зазвичай добре тримає удар, було дуже приголомшливо. А бій Вордлі з Дюбуа, яким би видовищним він не був, показав певні недоліки з обох боків", — сказав Маліньяджі в інтерв'ю Paulie TV.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

