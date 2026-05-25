Усик вразив ефектним виходом на бій з Верховеном — у якому образі українець піднявся в ринг

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик вразив ефектним виходом на бій з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном, який виграв нокаутом.

Український боксер піднявся в ринг в костюмі римського легіонера під пісню "Браття" у виконанні Василя Жадана.

Цей образ Усик обрав не випадково, а через історичний підтекст — у 30-х роках до нашої ери римляни завоювали Стародавній Єгипет.

Поєдинок Усик — Верховен відбувався в єгипетському місті Гіза, на спеціально побудованій тимчасовій арені біля легендарних пірамід.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

