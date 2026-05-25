Світоліна надважкою перемогою стартувала на Roland Garros-2026

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№7 WTA) вийшла до другого кола Roland Garros-2026.

У своєму стартовому матчі на французькому мейджорі 31-річна уродженка Одеси здобула вольову перемогу над угоркою Анною Бондар (№57 WTA) — 3:6, 6:1, 7:6.

Світоліна втринадцяте подолала перше коло Roland Garros. Її найкращим результатом на цьому турнірі Grand Slam є чвертьфінал, куди вона доходила п'ять разів, зокрема й минулого року.

У другому колі Еліна зіграє проти переможниці пари іспанки Кейтлін Кеведо та француженки Леольї Жанжан.

Цього року право виступити в основній сітці Roland Garros отримали сім українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур.

Крім Світоліної, до другого раунду вже пробилися Костюк, Стародубцева та Снігур. Тоді як Ястремська першою серед українок вибула з турніру, програвши 13-й ракетці світу італійці Жасмін Паоліні — 5:7, 3:6.

Матчі основної сітки Roland Garros-2026 триватимуть від 24 травня до 7 червня.

Торік чемпіонкою Roland Garros стала американка Корі Гауфф, яка у фіналі здолала "нейтральну" білоруску Аріну Соболенко.

Раніше повідомлялося, що Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Римі.

