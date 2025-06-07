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Визначилася чемпіонка Roland Garros-2025
У фіналі американка Корі Гауфф здолала "нейтральну" білоруску Аріну Соболенко.
Американська тенісистка Корі Гауфф виграла Roland Garros-2025 в одиночному розряді.
У фіналі 21-річна представниця США (№2 WTA) здобула вольову перемогу над першою ракеткою світу "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко.
Матч тривав 2 години і 40 хвилин і завершився з рахунком 6:7, 6:2, 6:4.
Для Гауфф це другий титул Grand Slam у кар'єрі. Перший вона здобула на US Open-2023. Тоді американка у фіналі також здолала Соболенко.
Зазначимо, що чотири з п'яти попередніх Roland Garros виграла полька Іга Швьонтек.
Нагадаємо, найкращий результат серед українок на Roland Garros-2025 показала Еліна Світоліна, яка дійшла до чвертьфіналу, де програла Швьонтек.