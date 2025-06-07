Визначилася чемпіонка Roland Garros-2025

Корі Гауфф / © Associated Press

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Американська тенісистка Корі Гауфф виграла Roland Garros-2025 в одиночному розряді.

У фіналі 21-річна представниця США (№2 WTA) здобула вольову перемогу над першою ракеткою світу "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко.

Матч тривав 2 години і 40 хвилин і завершився з рахунком 6:7, 6:2, 6:4.

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Для Гауфф це другий титул Grand Slam у кар'єрі. Перший вона здобула на US Open-2023. Тоді американка у фіналі також здолала Соболенко.

Зазначимо, що чотири з п'яти попередніх Roland Garros виграла полька Іга Швьонтек.

Нагадаємо, найкращий результат серед українок на Roland Garros-2025 показала Еліна Світоліна, яка дійшла до чвертьфіналу, де програла Швьонтек.