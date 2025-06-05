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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
156
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Визначилися фіналістки Roland Garros-2025: хто розіграє титул

Вирішальний матч ґрунтового мейджора серед жінок відбудеться 7 червня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Корі Гауфф

Корі Гауфф / © Associated Press

Стали відомі імена обох фіналісток Roland Garros-2025 в одиночному розряді.

До вирішального матчу турніру пробилися нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко та американка Корі Гауфф.

У півфіналі Соболенко, яка є першою ракеткою планети, обіграла польку Ігу Швьонтек (№5 WTA). Аріна перервала переможну серію суперниці на Roland Garros, що складалася з 26 матчів.

Саме Швьонтек, яка у чвертьфіналі поточного турніру вибила українку Еліну Світоліну, виграла чотири з п'яти останніх Roland Garros, зокрема три попередні.

В іншому півфіналі Гауфф (№2 WTA) розгромила головну сенсацію нинішнього турніру – 361-шу ракетку світу француженку Лоїс Буассон.

Результати 1/2 фіналу Roland Garros-2025 (жінки)

Аріна Соболенко – Іга Швьонтек (Польща) – 7:6, 4:6, 6:0

Лоїс Буассон (Франція) – Корі Гауфф (США) – 1:6, 2:6

Жіночий фінал Roland Garros-2025 відбудеться у суботу, 7 червня.

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Раніше повідомлялося, скільки грошей Світоліна та інші українки заробили на Roland Garros-2025.

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Дата публікації
Кількість переглядів
156
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