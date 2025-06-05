Определились финалистки Roland Garros-2025: кто разыграет титул

Кори Гауфф / © Associated Press

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Стали известны имена обеих финалисток Roland Garros-2025 в одиночном разряде.

В решающий матч турнира пробились нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко и американка Кори Гауфф.

В полуфинале Соболенко, которая является первой ракеткой планеты, обыграла польку Игу Швентек (№5 WTA). Арина прервала победную серию соперницы на Roland Garros, которая состояла из 26 матчей.

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Именно Швентек, которая в четвертьфинале текущего турнира выбила украинку Элину Свитолину, выиграла четыре из пяти последних Roland Garros, в том числе три предыдущих.

В другом полуфинале Гауфф (№2 WTA) разгромила главную сенсацию нынешнего турнира – 361-ю ракетку мира француженку Лоис Буассон.

Результаты 1/2 финала Roland Garros-2025 (женщины)

Арина Соболенко – Ига Швентек (Польша) – 7:6, 4:6, 6:0

Лоис Буассон (Франция) – Кори Гауфф (США) – 1:6, 2:6

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Женский финал Roland Garros-2025 состоится в субботу, 7 июня.

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Ранее сообщалось, сколько денег Свитолина и другие украинки заработали на Roland Garros-2025.