Світоліна впевнено вийшла до чвертьфіналу престижного турніру в Пекіні

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна (№7 WTA) вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Пекіні (Китай).

В 1/8 фіналу 32-річна уродженка Одеси обіграла американку Енн Лі (№30 WTA) з рахунком 6:2, 6:3.

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Це була друга очна зустріч тенісисток. Раніше українка перемагала суперницю на Roland Garros-2021.

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Зазначимо, що Світоліна пропускала перше коло змагань у Пекіні, а в матчі другого раунду здобула вольову перемогу над чешкою Катержиною Синяковою (№55 WTA) — 1:6, 6:4, 6:2. У третьому колі Еліна обіграла представницю Греції Марію Саккарі (№33 WTA) — 6:4, 7:5.

У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти китаянки Чжен Ціньвень (№54 WTA).

Для Еліни це перший турнір у Пекіні від 2019 року: три останніх розіграші українка пропускала (до того — змагання не проводилися).

Раніше повідомлялося, що Світоліна вивела збірну України до першого в історії фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

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