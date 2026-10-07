- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 620
- Час на прочитання
- 1 хв
Світоліна впевнено вийшла до чвертьфіналу престижного турніру в Пекіні
В 1/8 фіналу Еліна обіграла американку Енн Лі.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№7 WTA) вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Пекіні (Китай).
В 1/8 фіналу 32-річна уродженка Одеси обіграла американку Енн Лі (№30 WTA) з рахунком 6:2, 6:3.
Це була друга очна зустріч тенісисток. Раніше українка перемагала суперницю на Roland Garros-2021.
Зазначимо, що Світоліна пропускала перше коло змагань у Пекіні, а в матчі другого раунду здобула вольову перемогу над чешкою Катержиною Синяковою (№55 WTA) — 1:6, 6:4, 6:2. У третьому колі Еліна обіграла представницю Греції Марію Саккарі (№33 WTA) — 6:4, 7:5.
У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти китаянки Чжен Ціньвень (№54 WTA).
Для Еліни це перший турнір у Пекіні від 2019 року: три останніх розіграші українка пропускала (до того — змагання не проводилися).
Раніше повідомлялося, що Світоліна вивела збірну України до першого в історії фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.