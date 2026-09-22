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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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17
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Українська тенісистка нагадала світу про гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках

Олександра Олійникова звернулася до глядачів з важливим меседжем.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олександра Олійникова

Олександра Олійникова / © Facebook Федерації тенісу України

Українська тенісистка Олександра Олійникова після перемоги над американкою Вівіан Вольфф на старті турніру WTA 500 у Сінгапурі нагадала світу про гуманітарну катастрофу в окупованих російськими військами Олешках.

"Ви знаєте, що я з України, і у нас зараз війна. Після завершення матчу хочу попросити вас про одне: будь ласка, пошукайте в Google інформацію про Олешки. Зараз це місто тимчасово окуповане, і там гуманітарна катастрофа.

Надходять повідомлення, що люди там голодують, не мають доступу до гуманітарної допомоги чи ліків і не можуть виїхати або евакуюватися. Тому я прошу кожного: коли ви закінчите перегляд цього чудового турніру, знайдіть інформацію та поширюйте її — діліться нею всюди, щоб ми могли врятувати життя українців", — сказала Олійникова.

В окупованих Олешках на Херсонщині склалася критична гуманітарна ситуація: Росія ігнорує норми міжнародного гуманітарного права та блокує домовленості щодо евакуації цивільного населення. У місті та районі в пастці залишаються понад 6 тисяч людей, серед яких близько 200 дітей. Відчайдушні містяни змушені пішки тікати через заміновані поля під загрозою обстрілів та атак дронів.

Раніше у Bild повідомили, що в окупованих Олешках стрімко погіршується гуманітарна ситуація: запаси їжі вичерпуються, а виїхати з міста практично неможливо.

Ще у травні повідомлялося, що в Олешках люди масово гинуть від голоду. Вони не мають що їсти, а спроби доправити бодай хліб завершуються загибеллю цивільних.

Раніше повідомлялося, що збірна України з тенісу оголосила склад на фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг.

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