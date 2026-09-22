Від заощаджень до інвестицій: на KIEF TALKS обговорили майбутнє ринку капіталу України

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В умовах війни доступ міжнародних інвесторів до українського ринку залишається обмеженим. Натомість значний фінансовий ресурс зосереджений усередині країни у вигляді депозитів і готівкових заощаджень населення. Для його залучення учасники дискусії розглядали розвиток особових інвестиційних рахунків, акцій українських компаній, корпоративних і муніципальних облігацій.

ОВДП залишаються основним інструментом

Сьогодні близько 80% українського ринку цінних паперів припадає на ОВДП. Вони залишаються важливим джерелом фінансування держави та одним із найпопулярніших інструментів для громадян. Водночас ринок потребує ширшого набору можливостей для інвестування та залучення капіталу бізнесом.

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«Ми розуміємо, в яких умовах сьогодні працює український ринок капіталу і які обмеження відчувають бізнес та інвестори. Війна об’єктивно змінила його структуру і можливості. Але для мене принципово важливо інше: ринок є, він працює і має розвиватися. Наше завдання — створювати для цього умови: розширювати перелік інструментів, спрощувати доступ бізнесу до капіталу, посилювати захист інвестора і поступово формувати довгостроковий внутрішній ресурс. Ми розуміємо, куди рухатися, і вже працюємо над конкретними механізмами», — зазначив Голова НКЦПФР Олексій Семенюк.

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Інвестиційна активність українців зростає

За даними НКЦПФР, станом на 1 серпня 2026 року в Україні налічувалося 271,3 тис. громадян, які інвестують у фінансові інструменти. Це у 12 разів більше, ніж у 2022 році. Водночас цей показник все ще значно поступається розвиненим ринкам: у Польщі кількість роздрібних інвесторів оцінюється приблизно у 2 млн осіб.

«Я хочу, щоб якомога більше українців ставали власниками капіталу. Щоб люди могли не лише заробляти й відкладати, а й мали можливість інвестувати та управляти своїми заощадженнями. Але для цього мають бути зрозумілі інструменти, належний захист інвестора і довіра до ринку», — наголосив Олексій Семенюк.

Доступ до акцій українських компаній

Окрему увагу під час дискусії приділили питанню доступу українців до акцій компаній. На думку учасників ринку, саме розвиток культури інвестування в акціонерний капітал здатен забезпечити приплив довгострокових ресурсів в економіку.

Одним із прикладів, який обговорювали учасники KIEF TALKS, став Kyivstar Group Ltd. — перша компанія з українським операційним ядром, чиї акції після виходу на Nasdaq стали доступними міжнародним інвесторам на американському фондовому ринку.

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У червні 2026 року «Київстар» підписав меморандум із НКЦПФР про співпрацю у розвитку українського ринку капіталу. Одним із напрямів цієї роботи є опрацювання механізму, який у майбутньому може дати українцям можливість інвестувати з України та у гривні в акції Kyivstar Group Ltd., що торгуються на Nasdaq.

«Київстар» є стабільною та добре відомою українцям компанією з 28-річною історією. Рік тому ми почали лістинг на Nasdaq, і цьому передувала масштабна перевірка структури власності, бенефіціарів, комплаєнс-процедур та відповідності санкційному законодавству. Ми пройшли одну з найсуворіших перевірок, які існують на міжнародних ринках капіталу, і сьогодні можемо впевнено говорити, що Kyivstar Group Ltd. є одним із найбільш прозорих бізнесів в Україні», — зазначив президент Kyivstar Group Ltd. Олександр Комаров.

За його словами, компанія готова стати першим практичним кейсом, який у майбутньому відкриє українцям доступ до інвестицій в акції міжнародного рівня та сприятиме розвитку українського ринку капіталу.

Розвиток нових інвестиційних інструментів є важливою передумовою для залучення внутрішнього капіталу. Водночас їх успіх залежатиме від довіри до ринку, захисту прав інвесторів та передбачуваних правил гри.

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