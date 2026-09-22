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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
234
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2 хв

Український футболіст клубу АПЛ пояснив, чому не поїхав до збірної на матчі Ліги націй

Єгор Ярмолюк розповів, чому не зіграє за національну команду в прийдешніх поєдинках.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Єгор Ярмолюк

Єгор Ярмолюк / © УАФ

Півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк, який нещодавно відзначився асистом у матчі АПЛ, пояснив, чому не отримав виклик до збірної України на найближчі матчі Ліги націй.

"Виклик до національної збірної завжди є великою відповідальністю та привілеєм для будь-якого гравця. Особисто для мене це була дитяча мрія, яка нещодавно стала реальністю. Я дуже розчарований тим, що не зможу приєднатися до команди під час майбутньої осінньої міжнародної паузи. Як усім відомо, я пропустив значну частину передсезонної підготовки "Брентфорда" через травму.

Клуб запланував для мене період реабілітації на цей час. Навіть зараз я не можу віддаватися на 100% за клуб, як би мені цього не хотілося. Для мене це важко, я ненавиджу пропускати матчі, але розумію, що проходження належного процесу відновлення допоможе мені бути ефективнішим на полі — як у матчах за національну збірну, так і за "Брентфорд"  у найближчі місяці. Дякую всім за розуміння", — повідомив Ярмолюк на своїй сторінці в Instagram.

Цього сезону Ярмолюк провів за "Брентфорд" сім матчів у всіх турнірах та віддав дві результативні передачі.

Новий сезон Ліги націй збірна України проведе у Дивізіоні B, де її суперниками у групі 2 стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Підопічні Андреа Мальдери проведуть по два поєдинки проти кожного із суперників — удома та на виїзді.

Від 25 вересня до 5 жовтня "синьо-жовті" зіграють одразу чотири матчі Ліги націй: два — проти Угорщини, по одному — проти Грузії та Північної Ірландії.

У стартовому турі Ліги націй збірна України у п'ятницю, 25 вересня, позмагається з Угорщиною. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Пушкаш Арена" в угорському Будапешті. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Угорщина — Україна.

Раніше повідомлялося, що збірна України зробила дві вимушені зміни у складі на матчі Ліги націй.

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