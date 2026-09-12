Футболіст збірної України відзначився асистом у матчі АПЛ

Єгор Ярмолюк / © Associated Press

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Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк відзначився асистом у виїзному матчі четвертого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Борнмута".

22-річний українець вийшов у стартовому складі "бджіл" і на 34-й хвилині виконав подачу до карного майданчика суперника, де Кевін Шаде ударом головою відправив м'яч у ворота.

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У такий спосіб "Брентфорд" відкрив рахунок у поєдинку — 1:0. Однак уже за чотири хвилини "вишні" відігралися завдяки голу Джастіна Клюйверта. Тож на перерву команди вирушили за нічийного рахунку — 1:0.

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Для Ярмолюка це перший асист у поточному розіграші АПЛ та друга результативна дія за "Брентфорд" цього сезону. Раніше він зробив гольову передачу в матчі 1/32 фіналу Кубка англійської ліги проти "Бірмінгема" й допоміг своїй команді перемогти з рахунком 6:1.

Нагадаємо, Ярмолюк приєднався до "Брентфорда" в липні 2022 року, перейшовши з "Дніпра-1" за півтора мільйона євро.

У травні минулого року Єгор подовжив контракт із "бджолами" до літа 2031-го. Також на його рахунку 9 матчів за збірну України.

Раніше повідомлялося, що футболіст молодіжної збірної України дебютував за першу команду клубу АПЛ.

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