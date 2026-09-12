"На 100% впевнений, що бій відбудеться": названо потенційні дати поєдинку Ф'юрі — Джошуа

Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі / © twitter.com/BBCSport

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Бій між колишніми чемпіонами світу в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа близький до остаточного погодження.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

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За інформацією джерела, головним варіантом місця проведення поєдинку між британцями став стадіон "Принсіпаліті" у Кардіффі. Сторони обговорюють дві можливі дати — 4 та 11 грудня, а підписання контракту очікується вже найближчим часом.

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"Ми були б раді прийняти цей поєдинок. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб залучити більше боксерських поєдинків на цей стадіон, який має багату історію у цьому виді спорту, а його перевагами є закривний дах, оглядовість та розташування в центрі міста", — підтвердив зацікавленість у проведенні бою на стадіоні у Кардіффі представник Уельського союзу регбі.

Окремим питанням у переговорах залишається час початку бою. Очікується, що поєдинок може відбутися у ніч проти суботи, щоб трансляція припала на прайм-тайм у США. Для цього уряд Уельсу має дозволити подовжити звичайний режим роботи стадіону, який завершується о 22:30.

Спенсер Браун, менеджер Ф'юрі, підтвердив, що сторони продовжують переговори та розглядають кілька арен. За його словами, серед потенційних місць проведення залишаються Кардіфф і стадіон "Вемблі" у Лондоні. Щодо дати бою, то команда "Циганського короля" схиляється до того, щоб це був грудень.

"Справа поступово наближається, і, схоже, це може стати тією британською боксерською подією, на яку ми всі сподівалися, що відбудеться у Великій Британії. Розглядаються як листопад, так і грудень, але нам більше до вподоби грудень — тоді всі завершуватимуть роботу перед святами", — додав Браун.

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Попри те, що остаточне позгодження бою залежить від саудівських інвесторів та стримінгового сервісу, представники боксерів досягли згоди щодо спільної організації протистояння

"Я на 100 відсотків впевнений, що бій відбудеться. Усі сторони досі ведуть переговори, Едді Гірн і Френк Воррен обидва на борту, але я повністю впевнений, що нам вдасться це реалізувати. Звісно, остаточне рішення залишається за Туркі Аль-Шейхом, Netflix та SELA", — заявив менеджер Ф'юрі.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі на тлі ймовірного зриву переговорів щодо бою проти Джошуа викликав на третій поєдинок Олександра Усика і запропонував українцю провести його у листопаді.

Український боксер відреагував на звернення британця, прийнявши виклик. Ф'юрі опублікував у себе в Instagram постер можливого третього бою з Усиком, супроводивши його підписом: "Трилогія вже у роботі. Земля справжніх чоловіків. Час повернути це. Останній танець між воїнами сучасного світу. Скоро".

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Сам Усик планує провести наступний бій проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі американця Деонтея Вайлдера. Поєдинок збираються організувати у березні 2027 року в США. Однак офіційного оголошення ще не було.

Сергій Лапін, директор команди Усика, заявляв, що наразі пріоритетом для українського боксера є саме бій з Вайлдером. Утім, вони розглядають можливість проведення третього поєдинку з Ф'юрі після поєдинку з американцем.

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Наприкінці червня Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

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