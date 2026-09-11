Динамо — Епіцентр: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 6-го туру УПЛ

"Динамо" — "Епіцентр" / © ФК Динамо Київ

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У понеділок, 14 вересня, київське "Динамо" прийме "Епіцентр" з міста Кам'янець-Подільський у матчі шостого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

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"Динамо" з 7 очками після чотирьох зіграних матчів посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ. У двох останніх поєдинках чемпіонату України команда Ігоря Костюка не змогла перемогти — розгромно програла "Буковині" (0:3) та зіграла внічию проти ЛНЗ (0:0).

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"Епіцентр" з 8 балами після п'яти поєдинків перебуває на п'ятій позиції в УПЛ. У двох останніх матчах національного чемпіонату команда Сергія Нагорняка розгромила "Кудрівку" (3:0) та зіграла внічию з "Буковиною" (0:0).

Перед очною зустріччю "Динамо" та "Епіцентр" зіграли свої матчі 1/16 фіналу Кубка України: кияни здолали вінницьку "Ниву" (1:0), а команда з Хмельницької області розгромила черкаський "Карбон" (3:0).

Де дивитися матч Динамо — Епіцентр

В Україні поєдинок "Динамо" — "Епіцентр" у прямому ефірі покажуть телеканали UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Також онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Епіцентр" буде доступна на нашому сайті.

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Прогноз букмекерів на матч Динамо — Епіцентр

Фаворитом матчу букмекери вважають "Динамо". На перемогу "біло-синіх" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,41. Нічия — 4,60. Виграш "Епіцентра" — 7,60.

Раніше повідомлялося, що тренер "Динамо" прокоментував другу поспіль втрату очок у чемпіонаті України.

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