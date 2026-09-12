Другий за день матч УПЛ перенесли через затяжну повітряну тривогу

"Верес" / NK VERES RIVNE

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Матч шостого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) між "Вересом" та "Кудрівкою" було перенесено на невизначений термін через затяжну повітряну тривогу.

Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.

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Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному було заплановано на суботу, 12 вересня, початок — о 18:00.

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Однак зустріч так і не розпочалася через загрозу повітряних атак. Повітряна тривога у Рівненському районі пролунала незадовго до старту матчу (17:50) та тривала майже дві з половиною години.

Зважаючи на ці обставини, матч було перенесено на більш пізній термін. Дата проведення та час початку поєдинку будуть визначені додатково Дирекцією УПЛ.

Це вже другий за день матч УПЛ, який було перенесено через тривалі повітряні тривоги. Раніше та ж сама доля спіткала поєдинок у Кривому Розі між "Кривбасом" і "Харковом".

Зазначимо, що це вже не перший день цього сезону, коли УПЛ змушена була перенести матчі через тривалу повітряну тривогу. Раніше на наступний день перенесли поєдинок 4-го туру між "Зорею" та "Харковом".

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Крім того, УПЛ перенесла матч 2-го туру "Чорноморець" — "Колос" на невизначену дату через удар російських окупантів по стадіону "Чорноморець" в Одесі.

Раніше повідомлялося, що у "Динамо" розповіли, в якому стані стадіон імені Лобановського після атаки росіян на Київ.

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