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"Шахтар" у більшості розгромив ЛНЗ та не відпустив "Полісся" на вершині УПЛ
"Гірники" здобули третю перемогу поспіль у чемпіонаті України.
"Шахтар" розгромив ЛНЗ у матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на "Арені Львів" у Львові завершився з рахунком 3:0.
Уже на 22-й хвилині зустрічі черкаська команда залишилася в меншості — захисник Назарій Муравський отримав пряму червону картку за те, що ліктем відмахнувся від Марлона Гомеса під час підготовки стандарту перед чужим штрафним майданчиком.
Перший тайм матчу минув без забитих голів, а ось у другому "гірники" таки зуміли відкрити рахунок — на 63-й хвилині Педріньйо ефектним ударом відправив м'яч у дальній верхній кут після передачі Лассіни Траоре.
А вже за шість хвилин підопічні Арди Турана подвоїли свою перевагу в рахунку. Голкіпер гостей Дмитро Ледвій збив Марлона Гомеса у власному штрафному майданчику, а Невертон з пенальті точно пробив у лівий нижній кут.
На 83-й хвилині "помаранчево-чорні" довели справу до розгрому — Педро Енріке зробив розрізну передачу на Ізакі Сілву, а той зблизився з воротарем і спрямував м'яч у дальній кут.
Таким чином, донеччани здобули третю перемогу поспіль у чемпіонаті України.
Огляд матчу "Шахтар" — ЛНЗ
Буде додано незабаром.
Після цієї перемоги "Шахтар" (18 балів) залишився на другому місці в УПЛ, але наздогнав за очками лідера чемпіонату — "Полісся". У ЛНЗ 8 пунктів і сьома сходинка турнірної таблиці.
У наступному турі УПЛ, який відбудеться вже після міжнародної паузи, "Шахтар" на виїзді зіграє з "Веесом", а ЛНЗ прийме "Кудрівку". Базова дата проведення поєдинків — 10 жовтня.
Раніше повідомлялося, що "Динамо" вирвало перемогу над "Зорею" в матчі УПЛ.