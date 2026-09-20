Якщо залишився черствий хліб, не викидайте: 5 смачних страв, які можна приготувати з нього

Що приготувати з черствого хліба / © Фото з відкритих джерел

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Черствий хліб зовсім не обов’язково викидати. Якщо він просто підсох, але не має плісняви чи неприємного запаху, з нього можна приготувати кілька дуже смачних страв. Деякі з них настільки вдалі, що для них спеціально залишають хліб на день-два.

Гарячі грінки з сиром

Це один із найпростіших способів перетворити вчорашній хліб на ситний сніданок або швидку вечерю.

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На 4 скибочки хліба знадобляться 1 яйце, 3 столові ложки молока, 80-100 г твердого сиру, сіль і трохи зелені. Яйце збийте з молоком і дрібкою солі. Скибочки хліба швидко вмочіть у суміш, викладіть на сковороду та обсмажте з двох боків. Посипте тертим сиром, накрийте кришкою і потримайте ще 2 хвилини, щоб він розплавився.

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Солодкі грінки з яблуками

З черствого батона можна зробити ароматний десерт до чаю. 4–5 скибочок хліба занурте в суміш із 2 яєць, 150 мл молока та 1 столової ложки цукру.

Викладіть на сковороду й підрум’яньте з двох боків. Окремо наріжте яблуко, обсмажте його з невеликою кількістю вершкового масла та дрібкою кориці. Готові грінки подавайте з теплими яблуками.

Запіканка з хліба та сиру

Цей варіант особливо добре підходить, коли залишилося багато хліба. 250 г хліба наріжте кубиками. Збийте 3 яйця з 300 мл молока, додайте сіль, перець і 150 г натертого сиру.

Змішайте все, перекладіть у форму та залиште на 10 хвилин, щоб хліб увібрав заливку. Випікайте приблизно 30 хвилин при 180°C. За бажанням додайте шинку, помідори, зелень або обсмажені гриби.

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Хлібний пудинг із родзинками

Черствий хліб чудово підходить і для солодкого пудингу. 300 г хліба наріжте шматочками та залийте 400 мл теплого молока. Залиште на 10–15 хвилин, після чого розімніть.

Додайте 2 яйця, 3 столові ложки цукру, 50 г родзинок і трохи ванілі. Масу перемішайте, перекладіть у форму та випікайте близько 35-40 хвилин за температури 180°C. Після охолодження пудинг можна посипати цукровою пудрою.

Хрустке панірування для котлет і відбивних

Якщо хліба залишилося багато, його можна висушити та перетворити на домашні панірувальні сухарі. Хліб наріжте невеликими шматочками й підсушіть у духовці за 120–140°C, після чого подрібніть у блендері.

До крихти можна додати сушені трави, паприку або трохи сушеного часнику. Таке панірування підійде для котлет, відбивних, риби, овочів і сирних паличок.

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