Квашені помідори на зиму: три рецепти на 5-літрове відро

Саме зараз розпал сезону квашення помідорів — на ринках і городах багато стиглих, соковитих овочів. Соковиті, ароматні, з приємною кислинкою квашені томати - чудово доповнюють картоплю, різні гарніри і м’ясні страв

ТСН.ua підготував три рецепти на 5-літрове відро.

Інгредієнти:

Приготування:

Накрийте чистою тарілкою або кришкою та встановіть невеликий гніт. Залиште відро приблизно на 5–7 днів у прохолодному місці, щоб розпочався процес квашення. Після цього перенесіть помідори до холодного місця для зберігання.

Готуємо розсіл. У 125 г солі розчиніть у 2,5 л холодної кип’яченої води. Залийте помідори так, щоб вони були повністю покриті рідиною.

Зверху щільно викладіть помідори, додаючи між ними часник, корінь хрону, лавровий лист і чорний перець. Зверху покладіть решту зелені.

На дно відра викладіть частину листків хрону, кріп, листя смородини та вишні, кілька шматочків кореня хрону й зубчиків часнику.

Інгредієнти:

Приготування:

Накрийте чистою тарілкою, встановіть гніт і залиште приблизно на 5–7 днів у прохолодному місці. Коли помідори набудуть приємної кислинки, переставте до холодного місця.

Готуємо розсіл. У 125 г солі розчиніть у 2,5 л холодної кип’яченої води. Залийте овочі так, щоб рідина повністю їх покривала.

На дно відра викладіть частину листків хрону, кріп, листя смородини, часник і спеції. Далі шарами покладіть помідори та шматочки солодкого перцю.

Помідори вимийте та переберіть. Болгарський перець очистіть від насіння і наріжте великими шматочками.

Інгредієнти:

Приготування:

Помідори вимийте. Яблука також добре промийте, видаліть серцевину та наріжте на 4–6 частин.

На дно відра покладіть листки хрону, кріп, листя смородини, часник, зерна гірчиці та спеції. Потім викладіть шар помідорів, додайте кілька шматочків яблук. Повторюйте шари, поки всі овочі та фрукти не закінчаться.

Готуємо розсіл. У 125 г солі розчиніть у 2,5 л холодної кип’яченої води. Залийте ним помідори з яблуками — усі вони мають бути повністю занурені в рідину.