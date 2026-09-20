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Квашені помідори на зиму: три рецепти на 5-літрове відро
Квашені помідори — одна з тих домашніх заготовок, яка з часом стає тільки смачнішою
Саме зараз розпал сезону квашення помідорів — на ринках і городах багато стиглих, соковитих овочів. Соковиті, ароматні, з приємною кислинкою квашені томати - чудово доповнюють картоплю, різні гарніри і м’ясні страв
ТСН.ua підготував три рецепти на 5-літрове відро.
Квашені помідори з хроном, часником і зеленню
Інгредієнти:
3–3,5 кг помідорів
2,5 л води
125 г солі
1–2 листки хрону
50–70 г кореня хрону
1 головка часнику
3–4 парасольки кропу
5–6 листків смородини
5–6 листків вишні
3–4 лаврові листки
8–10 горошин чорного перцю
Приготування:
На дно відра викладіть частину листків хрону, кріп, листя смородини та вишні, кілька шматочків кореня хрону й зубчиків часнику.
Зверху щільно викладіть помідори, додаючи між ними часник, корінь хрону, лавровий лист і чорний перець. Зверху покладіть решту зелені.
Готуємо розсіл. У 125 г солі розчиніть у 2,5 л холодної кип’яченої води. Залийте помідори так, щоб вони були повністю покриті рідиною.
Накрийте чистою тарілкою або кришкою та встановіть невеликий гніт. Залиште відро приблизно на 5–7 днів у прохолодному місці, щоб розпочався процес квашення. Після цього перенесіть помідори до холодного місця для зберігання.
Квашені помідори з болгарським перцем
Інгредієнти:
3 кг помідорів
500–600 г болгарського перцю
2,5 л води
125 г солі
1 головка часнику
3–4 парасольки кропу
1–2 листки хрону
5 листків смородини
3 лаврові листки
10 горошин чорного перцю
Приготування:
Помідори вимийте та переберіть. Болгарський перець очистіть від насіння і наріжте великими шматочками.
На дно відра викладіть частину листків хрону, кріп, листя смородини, часник і спеції. Далі шарами покладіть помідори та шматочки солодкого перцю.
Готуємо розсіл. У 125 г солі розчиніть у 2,5 л холодної кип’яченої води. Залийте овочі так, щоб рідина повністю їх покривала.
Накрийте чистою тарілкою, встановіть гніт і залиште приблизно на 5–7 днів у прохолодному місці. Коли помідори набудуть приємної кислинки, переставте до холодного місця.
3. Квашені помідори з яблуками та гірчицею
Інгредієнти:
3–3,5 кг помідорів
2–3 кисло-солодких яблука
2,5 л води
125 г солі
5–6 зубчиків часнику
3 парасольки кропу
1–2 листки хрону
4–5 листків смородини
1 ст. л. зерен гірчиці
8–10 горошин чорного перцю
2–3 лаврові листки
Приготування:
Помідори вимийте. Яблука також добре промийте, видаліть серцевину та наріжте на 4–6 частин.
На дно відра покладіть листки хрону, кріп, листя смородини, часник, зерна гірчиці та спеції. Потім викладіть шар помідорів, додайте кілька шматочків яблук. Повторюйте шари, поки всі овочі та фрукти не закінчаться.
Готуємо розсіл. У 125 г солі розчиніть у 2,5 л холодної кип’яченої води. Залийте ним помідори з яблуками — усі вони мають бути повністю занурені в рідину.
Накрийте чистою тарілкою, встановіть гніт і залиште відро приблизно на 5–7 днів у прохолодному місці. Після того як помідори проквасяться, перенесіть їх до холодного місця.
Нагадаємо, ми ділилися рецептом помідорів по-польськи на зиму.