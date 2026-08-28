Помідори по-польськи на зиму: простий рецепт без окремого приготування маринаду

Помідори по-польськи

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Помідори на зиму можна закрити не лише цілими, а й часточками з цибулею, часником та зеленню. Така заготівля виходить ароматною, з приємним кисло-солодким смаком, а для її приготування не потрібно окремо варити маринад.

Цей рецепт особливо зручний, якщо є великі або різнокольорові помідори, які складно помістити в банку цілими. Найкраще брати щільні й м’ясисті плоди — після стерилізації вони краще зберігають форму.

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Пропорції розраховані на одну літрову банку.

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Інгредієнти:

На банку об’ємом 1 л знадобляться:

помідори — приблизно 500 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 3 зубчики;

петрушка або інша зелень — до смаку;

цукор — 1,5 ст. л.;

сіль — 0,5 ст. л. без гірки;

оцет 9% — 1 ст. л.;

чорний перець горошком — до смаку;

лавровий лист — до смаку;

окріп — скільки увійде в банку.

Приготування:

Як підготувати овочі

Помідори помийте та наріжте великими часточками. Для цієї заготівлі можна використовувати червоні, рожеві або жовті сорти та навіть поєднати їх в одній банці.

Цибулю очистьте та наріжте, петрушку подрібніть. Цибулю із зеленню можна відразу перемішати — так їх буде зручніше рівномірно розподіляти між шарами помідорів.

Часник пропустіть через прес або наріжте. За бажанням зубчики можна залишити цілими.

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Як скласти помідори в банки

На дно чистої літрової банки покладіть частину часнику. Всипте сіль і цукор, влийте 9-відсотковий оцет. Додайте перець горошком і лавровий лист.

Після цього викладіть трохи суміші цибулі та зелені. Зверху щільно, але не притискаючи занадто сильно, розкладіть часточки помідорів.

Далі знову зробіть шар цибулі із зеленню, а потім — помідорів. Продовжуйте, поки банка не наповниться. Верхнім шаром покладіть цибулю із зеленню. Якщо залишився часник, його також можна додати зверху.

Чим залити помідори

Окремо готувати маринад у цьому рецепті не потрібно, оскільки сіль, цукор та оцет уже додані безпосередньо в банку.

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Закип’ятіть воду та обережно залийте помідори окропом до верху банки. Прикрийте підготовленою кришкою, але поки не закручуйте.

Скільки стерилізувати літрові банки

На дно великої каструлі покладіть рушник або тканину та поставте банки. Налийте в каструлю воду так, щоб вона доходила приблизно до плічок банок.

Поставте каструлю на плиту. Після закипання води стерилізуйте літрові банки 15 хвилин.

Після цього обережно дістаньте їх і герметично закрутіть кришками.

Як зберігати помідори по-польськи

Закриті банки переверніть догори дном і залиште до повного охолодження. Після цього заготівлю можна перенести у прохолодне темне місце.

Помідори за цим рецептом виходять кисло-солодкими та ароматними. Цибуля, часник і зелень доповнюють смак маринованих овочів, а самі часточки можна подавати як закуску або доповнення до картоплі, м’ясних та інших гарячих страв.

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