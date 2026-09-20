«Може багато змінити»: Зеленський розкрив, про що домовився з Трампом

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Сторони домовилися про особисту зустріч у Нью-Йорку.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

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«Щойно говорили з президентом Трампом. Важлива розмова, і багато речей встигли обговорити. Домовились про зустріч у Нью-Йорку, і ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є», — заявив президент.

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Під час розмови Зеленський також подякував за візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва. За його словами, під час зустрічі з ними українська сторона обговорила ключові деталі, а представники США змогли безпосередньо оцінити ситуацію в Україні.

«Мирний трек — це пріоритет номер один», — наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що Україна та США працюють над ідеями щодо деескалації, а також над питаннями енергетичної та продовольчої безпеки і захисту цивільного населення.

«Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки», — заявив він.

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Зеленський також подякував Трампу за підписання закону про «Пекельні санкції» проти РФ, та наголосив, що сторони погоджуються щодо необхідності досягнення миру.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Україна очікує, що зустріч президента Зеленського та Дональда Трампа в Нью-Йорку може завершитися домовленістю про одразу два види перемир’я — енергетичне та морське.

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