Apple цього не планувала: дивний лайфгак із навушниками розколов інтернет

AirPods почали носити догори дригом / © Фото з відкритих джерел

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AirPods зазвичай вставляють у вуха так, щоб ніжка навушника була спрямована вниз, однак у соцмережах набирає популярності протилежний спосіб. Користувачі міняють лівий і правий навушники місцями та розвертають їх ніжками догори, пояснюючи це кращою посадкою та якістю звучання.

Про це пише Daily Mail.

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Навіщо перевертати AirPods

Схема проста: правий навушник вставляють у ліве вухо, лівий — у праве, після чого повертають їх приблизно на 180 градусів. Тобто замість звичного положення ніжки опиняються зверху.

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Прихильники такого способу кажуть, що навушники краще фіксуються у вухах і менше випадають під час ходьби, бігу чи тренувань. Для людей, яким стандартна форма AirPods не дуже підходить, різниця справді може бути відчутною.

Є й інша причина популярності лайфгаку — звук. Як зазначає Science of the World, користувачі розповідають про більш щільну посадку, кращу ізоляцію навколишнього шуму та сильніший бас.

Чому може змінитися звучання

Тут усе залежить від форми вуха. AirPods не однаково сидять у всіх людей, тому зміна їхнього положення може вплинути на те, наскільки щільно навушник прилягає до вушної раковини.

Коли навушник сидить щільніше, зовнішні звуки можуть менше заважати, а низькі частоти — здаватися виразнішими. Саме тому комусь музика після такого експерименту може справді сподобатися більше.

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Але це не означає, що перевернуті AirPods автоматично звучать краще. Найімовірніше, йдеться саме про іншу посадку, яка для конкретної людини може виявитися вдалішою.

Є один важливий нюанс

У незвичного способу носіння є і мінуси. Як пояснює Apple, якщо поміняти навушники місцями, лівий і правий канали також опиняться навпаки, а це може бути помітно в музиці, фільмах чи іграх, де звуки розподілені між двома сторонами.

Наприклад, звук, який автор композиції розмістив праворуч, ви можете почути ліворуч. Для звичайного прослуховування це не завжди критично, але просторовий ефект може змінитися.

Проблеми можуть виникнути й під час телефонних розмов. Ніжки AirPods у стандартному положенні спрямовані донизу, ближче до рота, а після перевертання опиняються вище. Це потенційно може вплинути на якість передачі голосу, особливо у шумному місці.

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А що з шумозаглушенням

Деякі користувачі кажуть, що в перевернутому положенні навколишній шум чути менше. Найімовірніше, це також пов’язано з посадкою: якщо навушник щільніше прилягає до вуха, він може краще блокувати частину сторонніх звуків.

Водночас це не означає, що система активного шумозаглушення раптом стала потужнішою. Просто конкретна форма вуха та положення навушника можуть створювати інше відчуття звуку.

Тому для однієї людини такий лайфгак стане справжнім відкриттям, а для іншої — лише способом отримати незручні навушники та переплутані стереоканали.

То ми справді роками носили AirPods неправильно?

Не зовсім. Apple створювала AirPods для стандартного положення, але універсальної посадки, яка однаково добре працюватиме для всіх вух, не існує.

Тому перевертання навушників можна сприймати як експеримент із посадкою, а не як «секретний правильний спосіб», який роками приховувала Apple. Якщо в такому положенні AirPods краще тримаються і вам подобається звук, практичної проблеми в самому експерименті немає.

Водночас варто пам’ятати про можливі компроміси — перевернуті навушники можуть змінити стереозвучання та вплинути на роботу мікрофона під час дзвінків.

Тож сенсаційне «ми всі неправильно користувалися AirPods» звучить ефектно, але насправді все значно простіше: для когось стандартна посадка ідеальна, а комусь підходить незвичний варіант. І саме тому маленький лайфгак користувачів раптом перетворився на велику інтернет-суперечку.

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