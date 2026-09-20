У Росії оголосили перші результати виборів до Держдуми: скільки набирає партія Путіна

У Росії оголосили перші результати виборів до Держдуми: скільки набирає Єдина Росія / © ТСН.ua

Реклама

У Росії Центральна виборча комісія оголосила попередні результати виборів до Державної думи РФ після обробки перших протоколів.

За даними ЦВК РФ, партія «Єдина Росія» набирає 57,54% голосів за партійними списками, передають пропагандистські інформагентства.

Реклама

Комуністична партія Російської Федерації (КПРФ) після обробки 13,88% протоколів отримує 13,67% голосів, а партія «Нові люди» — 7,96% після обробки перших протоколів.

Реклама

За даними екзитполів АЦ ВЦВГД та ІНСОМАР, до Держдуми не проходять Партія пенсіонерів, «Комуністи Росії», «Зелені», «Родіна» та Партія прямої демократії. Згідно з цими опитуваннями, вони не долають 5-відсотковий бар’єр.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що, за даними екзитполів, «Єдина Росія» нібито «виступила гідно».

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не сумнівається у результатах виборів, які «підтвердять прихильність нинішньому зовнішньополітичному курсу Росії».

За словами Лаврова, результати виборів також мають стати відповіддю Заходу, який, як стверджує російський міністр, проводить кампанію проти голосування. Він додав, що ЄС нібито готується поширити заяву про невідповідність виборів російським стандартам.

Реклама

Нагадаємо, РФ пригрозила посилити удари по Києву. У Міноборони Російської Федерації заявили, що масована атака на Москву нібито мала на меті зірвати вибори, однак, за твердженням російського відомства, противник не досяг поставлених цілей.

Раніше вже повідомлялося, зокрема міжнародними ЗМІ, що вибори до Державної Думи Росії є «режисерською постановою», покликаною створити видимість демократії, яка повноцінно функціонує.

Виборів до Держдуми в РФ тривали 18-20 вересня. Очільник Кремля Володимир Путін звернувся до громадян і заявив, що голосування має показати, наскільки росіяни підтримують військових. Він також пов’язав результати голосування з тим, що назвав перемогою Росії та збереженням її суверенітету.

Новини партнерів

Новини партнерів