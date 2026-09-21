Міжнародний день миру 2026: красиві привітання, картинки та вірші

Міжнародний день миру 2026 року: привітання / © pexels.com

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У День миру хочеться побажати найголовнішого — щоб війни залишилися лише на сторінках історії, а в кожну українську родину повернулися спокій, безпека і впевненість у завтрашньому дні. Зібрали красиві привітання з Днем миру, теплі побажання своїми словами та вірші, які можна надіслати близьким 21 вересня.

Міжнародний день миру — історія свята

Міжнародний день миру започаткувала Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй 1981 року. Спочатку дата свята не була постійною — його святкували у третій вівторок вересня, коли розпочиналася чергова сесія Генасамблеї ООН.

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Через двадцять років було вирішено встановити фіксовану дату. Відтоді Міжнародний день миру щороку припадає на 21 вересня.

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Цей день присвячений ідеям ненасильства, взаєморозуміння та припинення воєнних дій. Він нагадує, наскільки крихким може бути мир і якою великою цінністю є можливість жити без війни.

Для України значення цієї дати особливе. Сьогодні побажання мирного неба для українців звучить зовсім не формально. За ним стоять мрії про повернення додому, зустрічі з близькими, відбудовані міста і села та майбутнє, у якому нові покоління українців житимуть без страху перед війною.

Привітання з Днем миру своїми словами

З Міжнародним днем миру! Нехай настане день, коли українське небо буде тихим, родини знову зберуться разом, а слово «війна» залишиться тільки у підручниках історії. Бажаю миру Україні, спокою кожній родині та світлого майбутнього нашим дітям.

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Вітаю з Днем миру! Бажаю, щоб у житті було більше добрих новин, щирих людей і спокійних ранків. Нехай у домі панують любов і затишок, у серці — надія, а над Україною — мирне небо.

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З Міжнародним днем миру! Нехай повернуться додому всі, на кого чекають. Нехай відбудуються міста, загояться рани, здійсняться відкладені мрії. Бажаю Україні справедливого і тривалого миру, а кожному українцю — сили, добра та впевненості у майбутньому.

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У День миру бажаю найціннішого — жити, любити, працювати, мріяти та виховувати дітей без страху. Нехай кожен ранок починається не з тривог, а з сонця за вікном і хороших новин. Миру нашим сім’ям, нашим містам і всій Україні!

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Нехай мир оселиться не лише на землі, а й у людських серцях. Бажаю взаєморозуміння, тепла, доброти та людей поруч, з якими легко і спокійно. З Днем миру!

Короткі привітання з Днем миру

З Днем миру! Нехай над Україною якнайшвидше запанує тиша, а кожна родина дочекається своїх рідних удома.

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Миру Україні, спокою нашим домівкам, світла нашим серцям і щасливого майбутнього нашим дітям!

***

З Міжнародним днем миру! Бажаю тихого неба, добрих новин і життя без страху за тих, кого любимо.

***

Нехай замість сирен звучить дитячий сміх, замість вибухів — музика, а замість сліз приходять щасливі зустрічі. Миру Україні!

***

Бажаю миру в країні, затишку в домі та гармонії в душі. Нехай попереду буде багато світлих і спокійних років.

Картинки з Днем миру

Картинки з Днем миру / © ТСН

Картинки з Днем миру / © ТСН

Картинки з Днем миру / © ТСН

Картинки з Днем миру / © ТСН

Картинки з Днем миру / © ТСН

Привітання з Днем миру у віршах

Хай тихим буде наше небо,

І сонце сходить без тривог.

Хай буде все, що людям треба:

Свій дім, родина і любов.

Хай повертаються додому

Усі, кого так довго ждуть.

І мир прийде на нашу землю,

Щоб діти в радості росли.

***

Нехай настане мирний ранок,

Без вибухів і без сирен,

І сонце вигляне крізь хмари,

Несучи тисячі пісень.

Нехай розквітне Україна,

Повернуть людися в свій дім.

Хай буде вільною країна,

А в кожнім серці — спокій в нім.

***

Бажаю миру Україні,

Тепла — у кожному вікні,

Щоб усміхалися родини

І сни були лише ясні.

Щоб діти виросли щасливі,

Не знаючи страшних часів,

Щоб ми були в своїй країні

Серед садів, полів і нив.

***

Хай буде мир на рідній землі,

Хай тихо сплять міста і села,

Хай повертаються здалека

До тих, хто ждав їх край вікна.

Нехай здійсниться спільна мрія,

Яку несемо крізь роки:

Щоб Україна в мирі жила

На покоління і віки.

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