Трамп хоче розмістити дрони і снайперів у Тріумфальній арці: навіщо йому військовий комплекс

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про намір надати запланованій Тріумфальній арці поблизу Вашингтона військове призначення.

Про це пише Reuters.

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За його словами, споруда заввишки близько 76 метрів має стати "військовим комплексом", де зможуть розміщувати та швидко запускати велику кількість безпілотників. На даху та прилеглому майданчику також передбачається розміщення снайперів і запасів боєприпасів.

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Трамп стверджує, що погодився на такий формат на "наполегливе прохання" військових. Водночас у Пентагоні заявили Reuters і AP, що не мають додаткової інформації, окрім заяви самого президента. Трамп також не пояснив, які саме загрози зумовлюють потребу у військових об’єктах всередині арки.

Споруду планують звести біля Арлінгтонського національного кладовища, неподалік від Меморіалу Лінкольна. Проєкт присвячений 250-річчю США та створений за мотивами паризької Тріумфальної арки.

Проєкт уже зіткнувся із судовими позовами. Група ветеранів та історик архітектури стверджують, що для його реалізації необхідне схвалення Конгресу. Суд також зобов’язав адміністрацію попереджати щонайменше за 48 годин про будь-які роботи на ділянці.

Додаткові питання виникли через близькість майбутньої арки до Національного аеропорту імені Рейгана. Федеральне управління цивільної авіації водночас дійшло висновку, що споруда не становитиме небезпеки для літаків за умови встановлення на її вершині помітного "вічного вогню".

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