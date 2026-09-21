Депутат зайшов у туалет парламенту — і зник на 13 годин: чим усе закінчилося

Туалет / © Unsplash

Реклама

У Бельгії депутат Фламандського парламенту Фредерік Еренс провів близько 13 годин замкненим у туалеті парламентської будівлі в Брюсселі.

Про це пише TF1.

Реклама

58-річний політик зайшов до вбиральні перед тим, як вирушити додому, однак через несправність дверей не зміг вийти. Ситуацію ускладнило те, що саме цього разу він залишив мобільний телефон у своєму кабінеті.

Реклама

На той момент більшість колег уже залишили парламент. Еренс кричав і стукав у двері, однак його ніхто не почув.

Проблеми виникли й із вентиляцією. Система подавала свіже повітря лише тоді, коли датчики фіксували рух, а протипожежні двері додатково обмежували його надходження.

Щоб отримати більше кисню, депутат знайшов металевий предмет і самотужки зробив у дверях два отвори — зверху та знизу.

Лише близько шостої ранку політика знайшов працівник, який прийшов прибирати приміщення. Самостійно відчинити двері не вдалося, тому зрештою їх довелося виламати ломом.

Реклама

Після звільнення Еренс виглядав дезорієнтованим через нестачу кисню. Його доправили до лікарні Сен-Жан у Брюсселі для обстеження. Після нетривалого огляду депутата відпустили, його стан оцінювали як нормальний.

Сам політик уже пожартував, що його 13-годинне перебування у парламентському туалеті, можливо, варте Книги рекордів Гіннеса.

У Фламандському парламенті підтвердили інцидент та назвали його особливо невдалим збігом обставин. Там пообіцяли перевірити замки у вбиральнях, оскільки раніше подібних технічних проблем не фіксували.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що мільйони людей роблять це щодня: чому не можна брати телефон у туалет

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів