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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Депутат зашел в туалет парламента и исчез на 13 часов: чем все закончилось

В Брюсселе депутат Фламандского парламента Фредерик Эренс на 13 часов оказался запертым в туалете без телефона и в конце концов попал в больницу из-за нехватки воздуха.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Туалет

Туалет / © Unsplash

В Бельгии депутат Фламандского парламента Фредерик Эренс провел около 13 часов запертым в туалете парламентского здания в Брюсселе.

Об этом пишет TF1.

58-летний политик зашел в туалет перед тем, как отправиться домой, однако из-за неисправности дверей не смог выйти. Ситуацию усложнило то, что именно в этот раз он оставил мобильный телефон в своем кабинете.

К тому моменту большинство коллег уже покинули парламент. Эренс кричал и стучал в дверь, но его никто не услышал.

Трудности появились и с вентиляцией. Система подавала свежий воздух только тогда, когда датчики фиксировали движение, а противопожарная дверь дополнительно ограничивала его поступление.

Чтобы получить больше кислорода, депутат нашел металлический предмет и сделал в дверях два отверстия — сверху и снизу.

Лишь около шести утра политика нашел работник, который пришел убирать помещение. Самостоятельно открыть дверь не удалось, поэтому в конце концов ее пришлось выломать ломом.

После освобождения Эренс выглядел дезориентированным из-за недостатка кислорода. Его доставили в больницу Сен-Жан в Брюсселе для обследования. После непродолжительного осмотра депутата отпустили, его состояние оценивали как нормальное.

Сам политик уже пошутил, что его 13-часовое пребывание в парламентском туалете, возможно, стоит Книги рекордов Гиннеса.

Во Фламандском парламенте подтвердили инцидент и назвали его особенно неудачным стечением обстоятельств. Там пообещали проверить замки в туалетах, поскольку ранее подобные технические проблемы не фиксировались.

Напомним, что раньше мы писали о том, что миллионы людей делают это каждый день: почему нельзя брать телефон в туалет

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