Модульный туалет / © Unsplash

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Во Львове суд рассмотрел дело мужчины, которого обвинили в мелком хулиганстве после того, как он воспользовался инклюзивным модульным туалетом на проспекте Свободы и не заплатил за услугу. Львовский апелляционный суд наконец закрыл производство, не найдя в его действиях состава административного правонарушения.

Об этом пишет lviv.media.

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Инцидент произошел 17 июня 2026 около 19:00 у дома №7 на проспекте Свободы. Правоохранители составили на мужчину протокол по статье о мелком хулиганстве.

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В материалах дела отмечалось, что он воспользовался инклюзивным модульным туалетом, но не оплатил пользование им. Правоохранители расценили это как нарушение общественного порядка.

Уборная находится в сфере ответственности ЛКП «Ратуша-Сервис». Ранее на предприятии сообщали о случаях повреждения ее оборудования и обращения по этому поводу в милицию.

Адвокат обжаловал решение суда

Защитник не согласился с решением Галицкого районного суда Львова и подал апелляционную жалобу.

Адвокат подчеркивал, что сама неуплата за пользование услугой не свидетельствует о совершении мелкого хулиганства. По его словам, в деле также не было доказательств того, что мужчина повредил имущество или совершил другие действия, которые могли бы нарушать общественный порядок.

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Свою апелляцию подало и ЛКП «Ратуша-Сервис». Представители предприятия считали, что суд первой инстанции не полностью исследовал обстоятельства дела и доказательства.

Суд закрыл дело

Львовский апелляционный суд пришел к выводу, что материалы дела не содержат достаточных доказательств для подтверждения факта мелкого хулиганства.

В частности, суд не признал именно пользование модульным туалетом без оплаты достаточным основанием для заключения о нарушении общественного порядка.

В результате апелляционный суд отменил постановление Галицкого районного суда Львова и закрыл административное дело из-за отсутствия состава правонарушения.

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Отметим, что пользование инклюзивным модульным туалетом на проспекте Свободы, 7 стоит 20 грн. Оплатить услугу можно наличными или банковской картой.

Напомним, ранее украинский беженец показал социальное жилье в Нидерландах. Она поделилась впечатлениями от социального жилья за границей.

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