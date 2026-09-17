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Не заплатил 20 грн за туалет — получил дело о хулиганстве: чем все закончилось во Львове
Во Львове мужчину обвинили в мелком хулиганстве после использования модульного туалета без оплаты. Апелляционный суд закрыл дело.
Во Львове суд рассмотрел дело мужчины, которого обвинили в мелком хулиганстве после того, как он воспользовался инклюзивным модульным туалетом на проспекте Свободы и не заплатил за услугу. Львовский апелляционный суд наконец закрыл производство, не найдя в его действиях состава административного правонарушения.
Об этом пишет lviv.media.
Инцидент произошел 17 июня 2026 около 19:00 у дома №7 на проспекте Свободы. Правоохранители составили на мужчину протокол по статье о мелком хулиганстве.
В материалах дела отмечалось, что он воспользовался инклюзивным модульным туалетом, но не оплатил пользование им. Правоохранители расценили это как нарушение общественного порядка.
Уборная находится в сфере ответственности ЛКП «Ратуша-Сервис». Ранее на предприятии сообщали о случаях повреждения ее оборудования и обращения по этому поводу в милицию.
Адвокат обжаловал решение суда
Защитник не согласился с решением Галицкого районного суда Львова и подал апелляционную жалобу.
Адвокат подчеркивал, что сама неуплата за пользование услугой не свидетельствует о совершении мелкого хулиганства. По его словам, в деле также не было доказательств того, что мужчина повредил имущество или совершил другие действия, которые могли бы нарушать общественный порядок.
Свою апелляцию подало и ЛКП «Ратуша-Сервис». Представители предприятия считали, что суд первой инстанции не полностью исследовал обстоятельства дела и доказательства.
Суд закрыл дело
Львовский апелляционный суд пришел к выводу, что материалы дела не содержат достаточных доказательств для подтверждения факта мелкого хулиганства.
В частности, суд не признал именно пользование модульным туалетом без оплаты достаточным основанием для заключения о нарушении общественного порядка.
В результате апелляционный суд отменил постановление Галицкого районного суда Львова и закрыл административное дело из-за отсутствия состава правонарушения.
Отметим, что пользование инклюзивным модульным туалетом на проспекте Свободы, 7 стоит 20 грн. Оплатить услугу можно наличными или банковской картой.
Напомним, ранее украинский беженец показал социальное жилье в Нидерландах. Она поделилась впечатлениями от социального жилья за границей.