Юридическая битва на 10 млрд: шведский бизнесмен обвинил украинские суды и инициировал международный спор

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Причина – подозрение в нарушении международных гарантий защиты капиталовложений при рассмотрении его дела отечественными судами. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в УНИАН.

Стурен пояснил, что соответствующее уведомление было направлено на основании двустороннего соглашения между Украиной и Швецией о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также Договора о Энергетической хартии.

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«Сегодня я направил Украине официальное уведомление об инвестиционном споре. В нем говорится, что действия и бездействие государства, допущенные через судебную систему, составляют отказ в правосудии и нарушают нормы защиты инвестиций, закрепленные в упомянутых соглашениях и обычном международном праве», — заявил он.

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По словам Стурена, его компания Vindkraft осталась без ветровых электростанций, расположенных на левобережье Херсона после полномасштабного вторжения и оккупации этой территории. Объекты имели страховую защиту от уничтожения или потери в результате военных рисков, оформленную в компании UNIQA.

После отказа страховщика в выплатах Vindkraft обратилась в украинские суды с двумя исками, общая сумма которых превысила 10 млрд грн. По его словам, суд первой инстанции сначала поддержал позицию компании, однако после серии пересмотров дела, сопровождаемых, по его мнению, процессуальными нарушениями окончательное решение не в пользу Vindkraft принял Верховный Суд.

Инвестор настаивает, что перелом в судебном процессе произошел после открытого вмешательства австрийского посольства. «Посольство Австрии – страны происхождения страховой группы UNIQA – начало демонстрировать повышенное внимание к ходу процесса. Посол посылал письма судьям на каждом этапе рассмотрения дела, отмечая, что дипломатическая миссия внимательно следит за развитием событий. Представители посольства присутствовали на заседаниях, а по данным медиа, у посла даже была личная встреча с председателем Верховного Суда», — отметил Стурен.

Основанием для международного спора с Украиной Стурен называет именно характер судебного разбирательства, а не результат частного конфликта со страховой компанией.

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«Я не утверждаю, что Украине пришлось гарантировать выгодный для меня результат в частном коммерческом споре — конечно, нет. Но государство обязано было обеспечить, чтобы его суды действовали справедливо, последовательно, без произвола, соблюдали процессуальные права сторон и добросовестно применяли закон и собственные же постановления Верховного Суда. По нашему мнению, это обеспечено не было», — подчеркнул бизнесмен.

Он уточнил, что представление сообщения о споре – это передарбитражная стадия, на которой инвестор официально информирует государство о возможном нарушении международных обязательств, оставляя пространство для урегулирования через консультации и переговоры.

Стурен предложил украинской стороне начать такие переговоры и готов лично принять в них участие как в Киеве, так и через видеосвязь.

«Представление этого сообщения не закрывает путь к мирному урегулированию. Его цель – четко изложить суть претензий и дать Украине возможность разрешить спор без арбитража. Я уже обратился с просьбой о срочных консультациях и переговорах с украинскими представителями», — добавил шведский предприниматель.

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