Паштет со шпротами и маринованным яблоком: рецепт вкусной намазки для бутербродов

Паштет из шпротов iktok.com/@o_gorodnik

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Если привычные бутерброды уже надоели, самое время добавить в меню немного кулинарной фантазии. Кулинар Александр Огородник предлагает сочетать насыщенные шпроты с крем-сыром, яйцами и чесноком, а сверху добавить хрустящее маринованное яблоко, ветчину и немного лука. Получается простая, но очень эффектная закуска — идеальная как для праздничного стола, так и для уютного завтрака.

Ингредиенты

Паштет

варёные яйца — 3 шт.

шпроты — 100 г

крем-сыр — 70 г

чеснок — 1 зубчик

майонез — 30 г

соль

перец

лимонный сок — несколько капель

Маринованное яблоко

яблоки — 200 г

яблочный или винный уксус — 30 г

сахар — 50 г

вода — 80 г

соль — 2 г

укроп

Паштет из шпротов iktok.com/@o_gorodnik

Приготовление

Паштет

Все ингредиенты нужно измельчить в блендере до однородной, нежной и кремообразной консистенции.

Маринованное яблоко

Доведите воду, уксус, сахар и соль до кипения, после чего снимите маринад с огня. Нарезанные яблоки можно сразу залить тёплым маринадом — так они будут готовы практически сразу, или просто полить им яблоки непосредственно перед подачей.

Подготовка закуски

Намажьте паштет на хлеб или хрустящие гренки, сверху выложите кусочек ветчины, маринованное яблоко и немного лука. По желанию украсьте укропом.

Нежный паштет, слегка соленые шпроты, кисло-сладкое яблоко и ветчина создают неожиданно гармоничное сочетание. Минимум усилий — максимум вкуса и эффектная подача.

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