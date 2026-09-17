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Паштет со шпротами и маринованным яблоком: рецепт вкусной намазки для бутербродов
Это рецепт нежного паштета из шпротов с маринованным яблоком и ветчиной, который можно быстро приготовить, а его вкус точно не будет банальным.
Если привычные бутерброды уже надоели, самое время добавить в меню немного кулинарной фантазии. Кулинар Александр Огородник предлагает сочетать насыщенные шпроты с крем-сыром, яйцами и чесноком, а сверху добавить хрустящее маринованное яблоко, ветчину и немного лука. Получается простая, но очень эффектная закуска — идеальная как для праздничного стола, так и для уютного завтрака.
Ингредиенты
Паштет
варёные яйца — 3 шт.
шпроты — 100 г
крем-сыр — 70 г
чеснок — 1 зубчик
майонез — 30 г
соль
перец
лимонный сок — несколько капель
Маринованное яблоко
яблоки — 200 г
яблочный или винный уксус — 30 г
сахар — 50 г
вода — 80 г
соль — 2 г
укроп
Приготовление
Паштет
Все ингредиенты нужно измельчить в блендере до однородной, нежной и кремообразной консистенции.
Маринованное яблоко
Доведите воду, уксус, сахар и соль до кипения, после чего снимите маринад с огня.
Нарезанные яблоки можно сразу залить тёплым маринадом — так они будут готовы практически сразу, или просто полить им яблоки непосредственно перед подачей.
Подготовка закуски
Намажьте паштет на хлеб или хрустящие гренки, сверху выложите кусочек ветчины, маринованное яблоко и немного лука.
По желанию украсьте укропом.
Нежный паштет, слегка соленые шпроты, кисло-сладкое яблоко и ветчина создают неожиданно гармоничное сочетание. Минимум усилий — максимум вкуса и эффектная подача.