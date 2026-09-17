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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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52
Время на прочтение
1 мин

Паштет со шпротами и маринованным яблоком: рецепт вкусной намазки для бутербродов

Это рецепт нежного паштета из шпротов с маринованным яблоком и ветчиной, который можно быстро приготовить, а его вкус точно не будет банальным.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Паштет из шпротов iktok.com/@o_gorodnik

Паштет из шпротов iktok.com/@o_gorodnik

Если привычные бутерброды уже надоели, самое время добавить в меню немного кулинарной фантазии. Кулинар Александр Огородник предлагает сочетать насыщенные шпроты с крем-сыром, яйцами и чесноком, а сверху добавить хрустящее маринованное яблоко, ветчину и немного лука. Получается простая, но очень эффектная закуска — идеальная как для праздничного стола, так и для уютного завтрака.

Ингредиенты

Паштет

  • варёные яйца — 3 шт.

  • шпроты — 100 г

  • крем-сыр — 70 г

  • чеснок — 1 зубчик

  • майонез — 30 г

  • соль

  • перец

  • лимонный сок — несколько капель

Маринованное яблоко

  • яблоки — 200 г

  • яблочный или винный уксус — 30 г

  • сахар — 50 г

  • вода — 80 г

  • соль — 2 г

  • укроп

Паштет из шпротов iktok.com/@o_gorodnik

Паштет из шпротов iktok.com/@o_gorodnik

Приготовление

Паштет

  1. Все ингредиенты нужно измельчить в блендере до однородной, нежной и кремообразной консистенции.

Маринованное яблоко

  1. Доведите воду, уксус, сахар и соль до кипения, после чего снимите маринад с огня.

  2. Нарезанные яблоки можно сразу залить тёплым маринадом — так они будут готовы практически сразу, или просто полить им яблоки непосредственно перед подачей.

Подготовка закуски

  1. Намажьте паштет на хлеб или хрустящие гренки, сверху выложите кусочек ветчины, маринованное яблоко и немного лука.

  2. По желанию украсьте укропом.

Нежный паштет, слегка соленые шпроты, кисло-сладкое яблоко и ветчина создают неожиданно гармоничное сочетание. Минимум усилий — максимум вкуса и эффектная подача.

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