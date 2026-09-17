- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 52
- Час на прочитання
- 1 хв
Паштет зі шпротів з маринованим яблуком: рецепт смачного намащення
Це рецепт ніжного паштету зі шпротів з маринованим яблуком і шинкою, який можна швидко приготувати, а його смак точно не буде банальним.
Якщо звичні бутерброди вже набридли, саме час додати до меню трохи кулінарної фантазії. Кулінар Олександр Огороднік пропонує поєднати насичені шпроти з крем-сиром, яйцями та часником, а зверху додати хрустке мариноване яблуко, шинку і трохи цибулі. Виходить проста, але дуже ефектна закуска — ідеальна як для святкового столу, так і для затишного сніданку.
Інгредієнти
Паштет
варені яйця — 3 шт.
шпроти — 100 г
крем-сир — 70 г
часник — 1 зубок
майонез — 30 г
сіль
перець
лимонний сік — кілька крапель
Мариноване яблуко
яблука — 200 г
яблучний чи винний оцет — 30 г
цукор — 50 г
вода — 80 г
соль — 2 г
кріп
Приготування
Паштет
Усі інгредієнти потрібно перебити блендером до однорідної ніжної та кремової консистенції.
Мариноване яблуко
Воду, оцет, цукор і сіль доведіть до кипіння, після чого зніміть маринад із вогню.
Нарізані яблука можна одразу залити теплим маринадом — так вони будуть готові практично одразу — чи просто полити їх ним безпосередньо перед подаванням.
Збирання закуски
Намажте паштет на хліб або хрусткі грінки, зверху викладіть шматочок шинки, мариноване яблуко і трохи цибулі.
За бажанням прикрасьте кропом.
Ніжний паштет, солонуваті шпроти, солодко-кисле яблуко й шинка створюють несподівано гармонійне поєднання. Мінімум зусиль — максимум смаку та ефектне подавання.