Паштет зі шпротів з маринованим яблуком: рецепт смачного намащення

Паштет зі шпротів / iktok.com/@o_gorodnik

Реклама

Якщо звичні бутерброди вже набридли, саме час додати до меню трохи кулінарної фантазії. Кулінар Олександр Огороднік пропонує поєднати насичені шпроти з крем-сиром, яйцями та часником, а зверху додати хрустке мариноване яблуко, шинку і трохи цибулі. Виходить проста, але дуже ефектна закуска — ідеальна як для святкового столу, так і для затишного сніданку.

Інгредієнти

Паштет

варені яйця — 3 шт.

шпроти — 100 г

крем-сир — 70 г

часник — 1 зубок

майонез — 30 г

сіль

перець

лимонний сік — кілька крапель

Мариноване яблуко

яблука — 200 г

яблучний чи винний оцет — 30 г

цукор — 50 г

вода — 80 г

соль — 2 г

кріп

Паштет зі шпротів / iktok.com/@o_gorodnik

Приготування

Паштет

Усі інгредієнти потрібно перебити блендером до однорідної ніжної та кремової консистенції.

Мариноване яблуко

Воду, оцет, цукор і сіль доведіть до кипіння, після чого зніміть маринад із вогню. Нарізані яблука можна одразу залити теплим маринадом — так вони будуть готові практично одразу — чи просто полити їх ним безпосередньо перед подаванням.

Збирання закуски

Намажте паштет на хліб або хрусткі грінки, зверху викладіть шматочок шинки, мариноване яблуко і трохи цибулі. За бажанням прикрасьте кропом.

Ніжний паштет, солонуваті шпроти, солодко-кисле яблуко й шинка створюють несподівано гармонійне поєднання. Мінімум зусиль — максимум смаку та ефектне подавання.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів