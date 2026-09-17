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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

Паштет зі шпротів з маринованим яблуком: рецепт смачного намащення

Це рецепт ніжного паштету зі шпротів з маринованим яблуком і шинкою, який можна швидко приготувати, а його смак точно не буде банальним.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Паштет зі шпротів iktok.com/@o_gorodnik

Паштет зі шпротів / iktok.com/@o_gorodnik

Якщо звичні бутерброди вже набридли, саме час додати до меню трохи кулінарної фантазії. Кулінар Олександр Огороднік пропонує поєднати насичені шпроти з крем-сиром, яйцями та часником, а зверху додати хрустке мариноване яблуко, шинку і трохи цибулі. Виходить проста, але дуже ефектна закуска — ідеальна як для святкового столу, так і для затишного сніданку.

Інгредієнти

Паштет

  • варені яйця — 3 шт.

  • шпроти — 100 г

  • крем-сир — 70 г

  • часник — 1 зубок

  • майонез — 30 г

  • сіль

  • перець

  • лимонний сік — кілька крапель

Мариноване яблуко

  • яблука — 200 г

  • яблучний чи винний оцет — 30 г

  • цукор — 50 г

  • вода — 80 г

  • соль — 2 г

  • кріп

Паштет зі шпротів / iktok.com/@o_gorodnik

Паштет зі шпротів / iktok.com/@o_gorodnik

Приготування

Паштет

  1. Усі інгредієнти потрібно перебити блендером до однорідної ніжної та кремової консистенції.

Мариноване яблуко

  1. Воду, оцет, цукор і сіль доведіть до кипіння, після чого зніміть маринад із вогню.

  2. Нарізані яблука можна одразу залити теплим маринадом — так вони будуть готові практично одразу — чи просто полити їх ним безпосередньо перед подаванням.

Збирання закуски

  1. Намажте паштет на хліб або хрусткі грінки, зверху викладіть шматочок шинки, мариноване яблуко і трохи цибулі.

  2. За бажанням прикрасьте кропом.

Ніжний паштет, солонуваті шпроти, солодко-кисле яблуко й шинка створюють несподівано гармонійне поєднання. Мінімум зусиль — максимум смаку та ефектне подавання.

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