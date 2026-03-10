- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати паштет із квасолі
Паштет із квасолі — це справжня знахідка для тих, хто дотримується посту або просто любить корисні, прості рецепти. Кремова структура, пікантний смак зроблять цю страву улюбленою у вашому меню.
Для цього змішайте відварену квасолю, обсмажену цибулю з морквою, горіхами, часником, спеціями і пробийте занурювальним блендером. Намастіть на шматочок хліба, тосту чи крекеру або використовуйте як основу для бутербродів чи закусок.
Інгредієнти
- квасоля
- 200 г
- цибуля
- 2 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- горіхи волоські
- 50 г
- паприка мелена
- 0,5 ч. л.
- коріандр мелений
- ¼ ч. л.
- оливкова олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
Квасолю залийте водою і залиште на 8-10 годин, потім воду злийте, промийте. Залийте чистою водою і поставте на вогонь, доведіть до кипіння, вогонь зменште, зніміть піну і варіть на середньому вогні 60 хвилин до м’якості.
Злийте відвар (залиште 100-120 мілілітрів) і збийте квасолю занурювальним блендером до однорідної маси.
Цибулю, моркву, часник очистьте. Цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на крупну тертку, часник подрібніть.
Волоські горіхи злегка підсмажте на сухій пательні та подрібніть ножем.
У пательні розігрійте оливкову олію, обсмажте цибулю до прозорості, викладіть моркву й обсмажте до м’якості, додайте волоські горіхи, часник, паприку, коріандр, перець чорний мелений, посоліть і протушкуйте дві хвилини.
У чашу блендера до квасолі влийте 50-60 мілілітрів відвару, викладіть обсмажені овочі зі спеціями і пробийте ще раз до гладкої, однорідної маси.
Викладіть у герметичну ємність і зберігайте в холодильнику.
Перед подаванням паштет охолодіть.
Поради:
За потреби додайте ще квасолевого відвару, щоб паштет вийшов ніжнішим.
Квасолю можна замочити на ніч.