ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

Періс Гілтон вся у рожевому сходила на захід присвячений Міжнародному жіночому дню

Світська левица обрала свій улюблений колір для виходу у світ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Getty Images

Голлівудська білявка Періс Хілтон виступила на сцені під час святкування Міжнародного жіночого дня на Нью-Йоркській фондовій біржі, а також з радістю позувала фотографам після заході.

Періс обрала для своєї появи на публіці образ в улюбленому рожевому барбі-відтінку — це був тотал-лук від Gucci, який включав поло, спідницю зі складками та кардиган. Також зірка додала і рожеві аксесуари: сумку, окуляри і гламурні туфлі зі стразами.

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Ця поява Періс на публіці відбулася після того як вона сходила на масштабний шопінг і потрапила під приціл папараці з величезною кількістю пакетів у Мілані.

Періс Гілтон у Мілані після шопінгу / © Getty Images

Періс Гілтон у Мілані після шопінгу / © Getty Images

Стиль Періс Гілтон (65 фото)

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон и Крис Зилка_2 / © Getty Images

© Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_5 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_4 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
169
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie