Періс Гілтон вся у рожевому сходила на захід присвячений Міжнародному жіночому дню

Періс Гілтон / © Getty Images

Реклама

Голлівудська білявка Періс Хілтон виступила на сцені під час святкування Міжнародного жіночого дня на Нью-Йоркській фондовій біржі, а також з радістю позувала фотографам після заході.

Періс обрала для своєї появи на публіці образ в улюбленому рожевому барбі-відтінку — це був тотал-лук від Gucci, який включав поло, спідницю зі складками та кардиган. Також зірка додала і рожеві аксесуари: сумку, окуляри і гламурні туфлі зі стразами.

Періс Гілтон / © Getty Images

Ця поява Періс на публіці відбулася після того як вона сходила на масштабний шопінг і потрапила під приціл папараці з величезною кількістю пакетів у Мілані.

Реклама

Періс Гілтон у Мілані після шопінгу / © Getty Images