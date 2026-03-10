Зендея вперше після новин про весілля з’явилася на публіці і засвітила золоту обручку

Зендея / © Getty Images

29-річна Зендея відвідала останній день Тижня моди у Парижі. Акторка прийшла на показ Модного дому Louis Vuitton, амбасадоркою якого є.

Зендея одягла асиметричну білосніжну сукню-сорочку зі спідницею-балоном, яка мала довгі рукави з манжетами та оригінальний великий комір. На талії сукню прикрашав широкий чорний пояс з пряжкою, а доповнила вона вбрання класичними туфлями на підборах.

Зендея / © Getty Images

Також Зендея доповнила лук прикрасами від Cartier і зробила нову стрижку — тепер у акторки коротке волосся, яке вона вклала на один бік у локони. Але головною деталлю її образу, до якої було прикуто найбільше уваги, це маленька золота каблучка на безіменному пальці.

Зендея / © Getty Images

За чутками, які розповсюдив стиліст акторки, вона та її бойфренд Том Голланд — одружились. Весілля пари було абсолютно секретним і жодних подробиць святкування немає, однак підтвердженням його є те, що тепер Зендея носить золоту обручку.

Зендея / © Getty Images

Нагадаємо, що за інформацією видання TMZ, заручини відбулися наприкінці грудня 2024 року, коли пара приїхала на різдвяні канікули до сім’ї Зендеї. Усе відбулося в романтичній і камерній атмосфері, без зайвого галасу та уваги преси. Роман акторів почався на зніманнях фільму «Людина-павук: Повернення додому» 2021 року.