Зендея впервые после новостей о свадьбе появилась на публике и засветила золотое кольцо

Зендея / © Getty Images

29-летняя Зендея посетила последний день Недели моды в Париже. Актриса пришла на показ Модного дома Louis Vuitton, амбассадором которого является.

Зендея надела асимметричное белоснежное платье-рубашку с юбкой-баллоном, которое имело длинные рукава с манжетами и оригинальный большой воротник. На талии платье украшал широкий черный пояс с пряжкой, а дополнила она наряд классическими туфлями на каблуках.

Также Зендея дополнила лук украшениями от Cartier и сделала новую стрижку — теперь у актрисы короткие волосы, которые она уложила на одну сторону в локоны. Но главной деталью ее образа, к которой было приковано больше всего внимания, это маленькое золотое кольцо на безымянном пальце.

По слухам, которые распространил стилист актрисы, она и ее бойфренд Том Холланд — поженились. Свадьба пары была совершенно секретной и никаких подробностей празднования нет, однако подтверждением его является то, что теперь Зендея носит золотое кольцо.

Напомним, что по информации издания TMZ, помолвка состоялась в конце декабря 2024 года, когда пара приехала на рождественские каникулы к семье Зендеи. Все произошло в романтической и камерной атмосфере, без лишнего шума и внимания прессы. Роман актеров начался на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» 2021 года.