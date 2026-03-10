ТСН в социальных сетях

Сэндвичи в яйце — простой рецепт завтрака, который покорил соцсети

Если обычные бутерброды уже надоели, попробуйте приготовить сэндвичи в яйце, ведь они аппетитные и могут стать идеальным перекусом, который легко адаптировать под любой вкус.

Сэндвичи в яйце tiktok.com_@kastrulkavalidola

Иногда лучшие рецепты рождаются из простых ингредиентов, которые есть почти в каждом холодильнике. Именно так произошло с сэндвичами в яйце, о рецепте приготовления которых рассказали на странице Має бути смачно.

Этот вариант сэндвича особенный тем, что хлеб буквально «окутывается» яйцом и образуется нежная, золотистая оболочка. Внутрь можно положить все, что любите, например сыр, сосиски, колбасу, овощи и соусы. Благодаря этому блюдо каждый раз может быть разным.

Ингредиенты

Для базового рецепта понадобятся:

  • яйца 2-3 шт.

  • тостовый хлеб несколько ломтиков

  • помидоры 1-2 шт.

  • сыр (плавленый или твердый)

  • зелень по своему вкусу

  • сосиски или колбаса (по желанию)

  • любимые соусы, например, майонез, кетчуп, горчица или сырный соус

  • растительное масло

По желанию начинку можно дополнить:

  • листьями салата

  • огурцами

  • беконом

  • авокадо

  • карамелизированным луком

Приготовление

  1. Сначала взбейте яйца в отдельной миске до однородной консистенции.

  2. Налейте немного растительного масла и хорошо разогрейте сковороду. Если у вас есть большая сковорода, лучше использовать именно ее, ведь так удобнее разместить несколько ломтей хлеба одновременно.

  3. На горячую сковороду выложите тостовый хлеб и залейте его взбитыми яйцами, чтобы они окутали ломти. Яичная масса быстро схватится и создаст нежный омлетный слой.

  4. Когда хлеб немного поджарится, намажьте его любимыми соусами. Сочетание нескольких соусов сделает вкус более насыщенным.

  5. Теперь можно формировать сэндвич. Добавьте ломтики помидора, сыр, зелень и сосиски или колбасу. Если планируете есть сэндвич позже, лучше не добавлять помидор, ведь он может дать легкий привкус тушеных овощей.

  6. Аккуратно заверните хлеб в яичный слой, сформируйте компактный рулет или конверт.

  7. Чтобы сэндвич хорошо держал форму, его можно завернуть в пищевую пленку на несколько минут. Это поможет начинке «склеиться» и блюдо не будет распадаться.

Идеи начинок

Если хочется разнообразить рецепт, попробуйте такие сочетания:

Классический вариант

  • сыр

  • ветчина

  • зелень

Завтрак

  • яйцо

  • бекон

  • сыр чеддер

Овощной

  • авокадо

  • помидор

  • руккола

Сытный

  • сосиски

  • сыр

  • карамелизированный лук

Сэндвичи в яйце — это один из тех рецептов, который легко становится любимым. Он не требует сложных ингредиентов, готовится за несколько минут и позволяет экспериментировать с начинками почти без ограничений.

Такой перекус одинаково хорошо подходит для завтрака, обеда на работе или перекуса в дороге. А если правильно завернуть сэндвич, его удобно брать с собой и наслаждаться вкусом даже на следующий день.

